Kaj napovedujejo modne smernice v letu 2021?

Elegantne, šik, včasih tudi glamurozne. Pa spet tudi sproščene, samosvoje in udobno modne. To so "fashionistke", ki bodo udarile v svetu mode v letu 2021. To ste lahko tudi vi!

Ne samo na modni brvi, pravo modno poslastico lahko pričarate same tudi v domačem mestu. Ulična moda je še kako pomembna in ne nazadnje nemalokrat celo navdihuje smernice, ki jih bodo modni oblikovalci predlagali v naslednjih sezonah.

Barve, ki bodo zaznamovale vašo zimo

Top barva: rdeča! Na drugem mestu pa nedvomno modra v vseh svojih čudovitih odtenkih. Ti dve barvi se odlično dopolnjujeta z nežnejšimi naravnimi toni, ki ostajajo osnovna barvna paleta naše zimske garderobe.

Težke in dolge pletenine, plašči, kape in dolgi šali – to so standardne modne izbire tudi v prihodnjih mesecih.

Bela je tudi zelo pomembna barva, ki ne zavzema samo pletenin in srajc, ampak ostaja tudi drzna odločitev za plašče, bunde, torbice in čevlje.

Če ljubite vzorce, potem bo to sezona za vas – pepita, karo, pa še vedno nekaj cvetlic, zlasti v obliki nežnih, a zelo elegantnih vezenin.

Za popolno klasično eleganco

Ženstvenost se skriva v detajlih. S pravo kombinacijo oblačil boste poskrbele za osnovo. Presežnost pa boste dosegle s pomembnimi detajli. Torbice, čevlji, nakit in seveda mejkap ter pričeska.

Kako torej doseči popolno eleganco?

Izberite kose oblačil, ki spadajo v kategorijo tako imenovane večne klasike. Suknjiči, bluze, hlačni kostimi in midi krila. Pazite na barvne kombinacije, saj klasična eleganca praviloma ne prenese veliko barvnih eksplozij naenkrat, lahko pa diskretno poskrbite za kakšne malo bolj nenavadne barvne kontraste.

Če ne želite tvegati, so nevtralne barve vedno zadetek v polno pri sestavljanju bolj umirjenih oprav – zemeljski toni, siva in črna.

Pletenina je tudi lahko zelo elegantna, zlasti, če jo kombinirate z visokimi petami ali škornji, ki so tako in tako nepogrešljivi kosi te sezone.

Kakšni so čevlji, ki sestavljajo klasični slog?

Predvsem nevtralni in umirjeni, klasični so z visoko peto, v katerih je počutje udobno in ženstveno. Poleg klasičnih salonarjev lahko izberete tudi gležnjarje ali škornje.

Ne pozabite na torbico: ta naj bo manjša in klasičnega videza, najbolje v podobnih barvnih tonih kot čevlji.

V trgovinah CCC lahko izbirate med različnimi modnimi slogi in blagovnimi znamkami obutve in modnih dodatkov. Znamka Gino Rossi je nedvomno tisto, kar išče dama, ki prisega na klasično eleganco. Poiščite navdih:

Eleganca po moško

Ne samo za ženske, v trgovini CCC bodo čevlje in dodatke za brezhibno eleganten videz našli tudi moški. Zlahka bodo dobili vse za popolno poslovno opravo, svečano priložnost ali sproščeno dnevno eleganco. Tudi on lahko izbira čevlje blagovne znamke Gino Rossi.