Modne navdušenke bodo vzhičene: trendi za pod smreko

Če se vsaj malo spogleduje z najnovejšimi modnimi smernicami, je rada urejena, išče najboljše modne dodatke za svoje stylinge in včasih prav uživa, ko je lahko v centru pozornosti, potem ni dvomov. Zanjo boste našli najboljše darilo v trgovinah CCC, ki so odlično založene s čevlji za vse priložnosti in okuse ter z izjemnimi modnimi dodatki, torbicami, denarnicami, pasovi ter vsem, s čimer bo lahko kreirala svoje lastne modne trende. V hipu se bo počutila kot prava modna ikona.

Torbice za vsako priložnost

Zapomnite si: torbic ni nikoli preveč! Zato je to darilo, s katerim ne boste nikoli zgrešili. In prav te se spet vračajo na modno pisto kot nepogrešljivi modni dodatek, s katerim vsak styling dobi prav poseben sijaj. Majhne, velike, kot nahrbtnik ali za okrog pasu. S širokim izborom torbic lahko svoj dnevni videz v trenutku pričara v bolj športnega ali izjemno elegantnega in tudi glamuroznega, če dodamo nekaj bleščic in elegance.

Da bo izbira lažja in hitrejša, smo za vas naredili izbor za vsak okus in razpoloženje:

Namig za nakup: vsaka torbica ima svojo zgodbo in svoj slog, ki se zlahka prilagodi slogu dame, ki jo bo nosila. Večje torbe so primerne za tiste, ki imajo rade vse pri roki, so praktične in dinamične. Manjše torbice so lahko dobra alternativa za bolj svečan videz ali minimalistična izbira za dnevno modno rutino.



Še več modni dodatkov

Prava trendsetterka ne skopari z dodatki, s katerimi bi poudarila svoje razpoloženje, še več: z njimi sporoča svoj pogled na svet in na zadnje modne smernice. Te tudi letos narekujejo veliko razkošja in elegance. Tako pri dnevnih kot večernih kombinacijah lahko dodate veliko nakita in velike kose bižuterije. Pas je tudi tisti dodatek, s katerim bo lahko poudarila svoje obline in celo dodala kanček drznosti svojemu videzu. Dolge pletenine, ki jih spretno oblikujemo s širokim pasom? Velik da! Z njim lahko poživimo različne tunike in srajce.

Odlična ideja za darilo so tudi "must have" zimski pripomočki, kot so kape, šali, rokavice in letošnji ultimativni modni hit - trakovi za lase.

Še nekaj predlogov za lažji nakup:

Namig za nakup: modni dodatki so lahko samostojno darilo ali ljubek dodatek malo večjemu darilu. Predvsem z nakitom lahko sporočite, koliko vam nekdo pomeni, ostali predmeti pa so nedvomno najboljša rešitev, ko se znajdete brez idej.



Imate dovolj idej?

Ne dovolite si, da bi stres prevzel veselje, ki ga prinaša obdarovanje. V trgovinah CCC boste pravzaprav našli dovolj daril za vse družinske člane in prijatelje. Ne samo zanjo, izbirate lahko tudi med čevlji in ostalimi dodatki zanj in za najmlajše.

Naj bo torej leto 2021 v znamenju novih modnih trendov in čisto novih modnih ikon.