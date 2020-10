Ljubiteljica športnega udobja s kančkom elegance? To so čevlji zate!

Moda že dolgo ni bila tako prijazna do brezmejnih in brezčasnih kombinacij. Različni slogi se mešajo v navihano in razigrano celoto, kjer lahko vsaka gospodična najde svojo priložnost za modno raziskovanje. Osrednja točka letošnjih stajlingov ostajajo čevlji, torbice in cela paleta najrazličnejših modnih dodatkov.

Prepustite se udobju z blagovno znamko Jenny Fair in korakajte z udobnimi čevlji, ki bodo popestrili vsak vaš stajling – športni ali malo bolj šik.

Udobje je nedvomno rdeča nit letošnjih modnih trendov. Pletenine, "oversized" oblačila in nedvomno – udobna obutev. Mehki materiali še vedno močno vplivajo na modne smernice te sezone in se tako spogledujejo z že videnimi modeli iz osemdesetih in devetdesetih let prejšnjega stoletja.

Brez oprijetih oblačil? Z lahkoto!

Letos boste najbolj zadele, če se boste v mesto, v šolo ali v službo podale v kakšnem dolgem in udobnem puloverju, pletenem krilu ali midi obleki. Vrnili so se tudi topli in široki plašči, ki lahko sežejo tudi do gležnjev. Pri barvah pa tudi letos ne ostajajte enobarvne. Naravne zemeljske tone lahko kombinirate z rdečo, modro ali zeleno. Tudi v tej sezoni lahko ostajate zveste živalskim vzorcem, ki jih lahko kombinirate s svojimi najljubšimi kosi iz džinsa ali z novimi hlačami, ki ostajajo visoke v pasu.

Vračajo se pasovi, s katerimi lahko oblikujete daljšo tuniko ali pleteno obleko, "must have" sezone ostaja tudi usnje.

Z blagovno znamko DeeZee boste vedno v koraku z modo in pristno mladostniško razposajenostjo. Beli bulerji in oprijete "kolesarke"? Zadetek v polno!

Športno udobje na vsakem koraku

Če spadate med tiste, ki stavite na udobje, ne glede na dano priložnost, potem se boste letos odlično znašle. Ne samo z raznovrstno izbiro garderobe, pravo noto popolnemu športnemu stajlingu boste lahko dodale s pravo izbiro čevljev in torbic.

Da boste lažje zakorakale v pozno jesen in prve zimske dni, smo vam pripravili dva predloga stajlingov, ki jih boste zlahka kombinirale po svoje.

Za nasmejan sprehod s prijateljicami

Izberite Jenny Fairy in se prepustite modni jeseni. Obiščite trgovino CCC in izberite pravi par čevljev zase.

Rumeno, rumeno in še enkrat rumeno!

Rumena v različnih odtenkih ostaja zvesta barvna prijateljica letošnje jeseni in zime. Lahko jo kombinirate s komplementarnimi barvnimi odtenki ali pa ji samozavestno dodajte samosvoje barvne odtenke, ki na prvi pogled morda celo ne spadajo skupaj. S črno ali rjavo pa boste ustvarili pravo trendovsko harmonijo.

To je pravzaprav stajling za vse gospodične, ki po eni strani želite na vsakem koraku pokazati samosvoj modni okus in hkrati stremite k bolj udobnim modnim rešitvam. "Oversize" moda je vaša največja zaveznica.

Takšna gospodična se bo skozi naslednja letna časa rada sprehodila z udobnimi gležnjarji – v slogu klasičnih bulerjev. Za spremembo stajlinga pa bo poskrbela s čevlji – obula bo rjave gležnjarje iz semiša, ki jih bo dopolnila ali z veliko rjavo torbico za obisk predavanj ali manjšo torbico za hitro potepanje po mestnih ulicah.

Spet malo drugačen stilski preobrat bo pričarala z visokimi škornji, za katere vam zaupamo, da morate to sezono izbrati vsaj en par. Črni ali rjavi? Zakaj ne kar obojih?

Poudarite svoj temperament

Kateri čevlji DeeZee so najboljša modna izbira za vas? Preverite v trgovini CCC.

Vse tiste, ki tudi pri modnih odločitvah nikakor nočete skriti svojega dinamičnega značaja, ostanite zveste same sebi. Tudi z bolj izrazitimi barvnimi kombinacijami. Dodajte več džinsa, več živih barv in nikakor ne pozabite na najbolj drzno barvno zime – belo. Na oblačilih, jaknah, plaščih in seveda tudi na obutvi ter modnih dodatkih. Dinamične in razigrane gospodične si zaslužijo več ekstremnih oprav in več drznosti.

Nizke pete za bolj vsakdanji videz, vratolomno šik pa za bolj prefinjen učinek. Visoke pete lahko kombinirate z navadnimi kavbojkami in obratno – k daljšemu ali midi krilu lahko obujete superge, nizke gležnjarje ali, v ekstremno zimskih razmerah, tudi trendovske snežke z bleščicami.

Kaj pa visoki škornji in mini krilo? Absolutno, da!