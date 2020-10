Čevlji, ki jih preprosto morate imeti

Še tako nujen in hiter opravek zahteva popolno stilsko kombinacijo, ki jo lahko dosežete s pravim kombiniranjem modnih slogov in ne nazadnje tudi s pravo kombinacijo čevljev. Tudi ko gre za hiter družinski sprehod v naravi.

Sodobna ženska ne sprejema kompromisov, zlasti, kar zadeva modne dovršenosti. Je prava kameleonka, ki zna svoj outfit prilagoditi vsaki situaciji. Poslovna eleganca, prefinjen glamur, urbana razigranost ali udobna mladostniška razposajenost. Vse to so odtenki sodobne ženske, ki mora v vsakem trenutku dneva izbrati vse svoje adute in odigrati najrazličnejše vloge. V enem trenutku poslovna ženska, spet v drugem zaupna prijateljica in ne nazadnje ponosna mama, ki se ne ustavi pred nobeno novo pustolovščino.

In kolikor hitro se požene v novo vlogo, mora temu prilagoditi tudi svoj videz.

Kaj nosi prava kameleonka?

Sodobna urbana kameleonka ni izbirčna in svoje dnevne stajlinge izbira glede na počutje in priložnost, v kateri bo zasijala. Spremlja modne trende in se zelo rada primerja z vzornicami na družbenih omrežjih, vendar vsaki modni izbiri obvezno doda tudi svoj pečat.

Svoboda je njeno vodilo in tako je videti tudi njen modni okus: v nekem trenutku jo boste videli elegantno, zapeto in prefinjeno – v novem hlačnem kostimu na primer, ki postaja "must have" letošnje jeseni, in v kombinaciji z udobnimi gležnjarji, ki ji bodo dopuščali brezskrben korak do naslednjega poslovnega upeha.

Sodobna kameleonka bo naslednji dan namesto kostima oblekla široke hlače z visokim pasom v kaki barvi, dodala kakšen živalski vzorec in se v slabšem zimskem vremenu ovila v debelo in mehko pletenino ter svoj pogled skrila pod neskončen šal, ki ga je morda celo spletla sama.

Veliko časa bo preživela v izbiranju nakita in modnih dodatkov. Čevlji so njena strast, tako da bo obutev prilagodila vsem odtenkom svoje kameleonske narave.

In ko bo čas za pogovor s prijateljicami, bo smuknila v dolgo klasično obleko z nežnimi vzorci, oblekla dolg in širok plašč, obula udobne visoke škornje, sprostila pričesko in pokazala svojo nagajivo plat. Tudi s poziranjem pred objektivom pametnega telefona in objavljanjem nasmejanih fotografij na Instagramu.

V intimnih trenutkih popolne družinske radosti bo pokazala svojo nežno plat. Mehka oblačila, najljubše kavbojke, velike torbe in nahrbtniki, v katere bo spravile vse pripomočke za družinsko druženje in seveda čevlji – spremljali jo bodo bulerji z debelim gumijastim podplatom, da bo lahko z najmlajšimi otroki skakala po lužah in premagovala nešteto ovir na poti. In obula bo tudi nove gležnjarje, ki bodo v popolni barvni harmoniji z obutvijo otrok in partnerja.

Prepustite se raznoliki mehkobi

Ali ste tudi vi prava modna kameleonka? Preverite naša dva predloga za jesensko modno ustvarjanje – ko vam za skok iz pisarne v otroški park ni treba zamenjati celotnega outfita, ampak bo dovolj, če boste izbrali primernejšo obutev. Prava modna kameleonka zna poenostaviti svoje številne preobrazbe.

Od petk do udobnih bulerjev

Postanite modna kameleonka v trgovinah CCC. Izberite blagovno znamko Lasocki in se prepustite navdihu.

Udobna ozka obleka je klasika v ženski garderobi, saj omogoča nešteto kombinacij. S petami, malo več nakita, torbico in malo bolj poudarjenim mejkapom je pripravljena na najbolj elegantne situacije s ščepcem glamurja. Za hitro preobrazbo v mestno avanturistko pa obuje malo bolj robustne gležnjarje, ki ji bodo omogočili bolj odločne korake. Ali pa bo morda izbrala takšne iz semiša, s katerimi bo poudarila svojo samosvojost in željo po svobodnem kombiniranju slogov.

Želite torej presenetiti? Če je še nimate, svojim outfitom dodajte preprosto obleko, ki bo kot prazno platno za vaše modne kreativne navdihe.

V iskanju popolnega udobja

Ko popoldanske urice kličejo na potep, je čas za popolno udobje za vse vrste dogodivščin. Mame dobro vedo, kako pomembno je udobje - tako za svoje otroke kot tudi zase. Široka oblačila, ki omogočajo brezskrbno tekanje, sprehajanje, pa tudi plezanje, če bo treba, in seveda trpežni in udobni čevlji, s katerimi bo vsak cilj dosegljiv v vsakem trenutku.

Oblecite jeans, kombinirajte ga s semišem, pleteninami za mrzle dni in debelimi puhovkami. Izkoristite zadnje tople žarke za malo bolj nostalgične in romantične vzorce. In ko bo avantura v polnem zamahu, obujte najljubše športne gležnjarje in ob boku svojih najdražjih poslušajte šelestenje in premikanje jesenskega lista pod vašimi veselimi koraki.

