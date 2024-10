Kaj je pravzaprav lepota?

Lepota je odsev stanja duha, telesa in planeta ter je tesno povezana s samospoštovanjem, pristnostjo in ustvarjalnostjo. Razstava Esenca lepote odpira vrata v globlje dojemanje lepote in raziskuje njene večplastne značilnosti, ki segajo krepko nad površinskim videzom.

Lepota ni zgolj zunanji izraz, temveč je tudi resnična človeška potreba, ki opredeljuje našo identiteto, percepcijo in odnose z drugimi, pojasnjujejo snovalci te nevsakdanje razstave.

Lepota je opolnomočenje. Lepota je vključevalnost. Foto: Srdjan Cvjetović

Lepota je povsod

Lepota presega čas, meje in kulture. Lepota je neločljivi del človeške kulture vse od samih začetkov našega obstoja, povezuje nas same s seboj in z drugimi.

Je neločljivi del naših življenjskih trenutkov in običajev ter jih bogati. Lepota je večplastna in ima številne značilnosti, kar razstava ponazarja predvsem skozi fotografije, a tudi z nekaj predmeti.

Več kot poldrugo tisočletje star pogled na lepoto Foto: Srdjan Cvjetović

V tej zgodbi o lepoti se prepoznava in jo soustvarja tudi družba L'Oreal, ki ravno te dni proslavlja svojih prvih 115 let. V posebnem delu razstave so skozi besedo in fotografije predstavili svojo poslovno pot, a tudi svojo vlogo pri dojemanju lepote. Ta časovnica nadzorno kaže, da industrija lepote doživlja veliko preobrazbo.

Poseben del razstave je namenjen zgodovinskim mejnikom francoske družbe L'Oreal, katere začetki segajo v leto 1909. Foto: Srdjan Cvjetović

Ne zadošča več, da izdelki zgolj olepšujejo in negujejo, danes se pričakuje, da tudi ustvarjajo razliko. Lepota ne vpliva samo na posameznike, temveč tudi na družbe v celoti, a čeprav so se merila lepote skozi zgodovino močno spreminjala, je univerzalnost izražanja lepote ostala neomajna.

Lepota je tradicionalna. Lepota je barvita. Foto: Srdjan Cvjetović

Iskrenost je ključna

Pred odprtjem razstave so njeni snovalci, družba L’Oreal v sodelovanju z zagrebško šolo uporabne umetnosti in oblikovanja (Škola primijenjene umjetnosti i dizajna), pripravili okroglo mizo, kjer so želeli še dodatno poudariti glavna sporočila.

"Usmeriti se je treba na lepoto življenja ter izkoristiti usmerjenost in pristnost, saj bomo tako premagali pritiske in ohranili svoje mentalno zdravje," je povedal hrvaški sociolog Bruno Šimleša. "Zaupanje vase, stališče in prava vsebina res nikoli ne gredo iz mode."

Okrogla miza, kjer so sociologi, psihologi, medijske osebnosti in drugi, med njimi tudi generalna direktorica družbe L'Oréal za regijo Adria-Balkan Vanja Panajotova, podali svoje poglede in razmišljanja o lepoti. Foto: L'Oréal

"Ko je človek iskren do sebe, je čist ter najlepši sebi in drugim," je svoje misli delila hrvaška igralka Nina Violić. "Ljudje so pripravljeni na marsikaj, da bi bili drugačni in izstopali iz množice, toda pristnost se doseže z globoko skrbjo zase in iskrenostjo, v kateri je lepota."

Številni obrazi lepote Foto: Srdjan Cvjetović

Lepota se spreminja in dobiva nove poglede

"Prikaz lepote v umetnosti se je skozi zgodovino razvijal in spreminjal, od sklada in simetrije človeške podobe prek renesančnega naturalizma do sodobnih prikazov lepote skozi človeško strast," je povedala ravnateljica HDLU Ivana Andabaka.

"Lepota je danes vključujoča, različna in se umešča v različne družbene kontekste, umetniki pa danes iščejo nove poglede na lepoto in zavračajo klasične načine prikaza lepote."

Standardi lepote so se spreminjali s časom in so med kulturami različni, a večplastnost in pomen lepote ostajata univerzalni. Foto: Srdjan Cvjetović

V razpravi so sodelovali še drugi strokovnjaki, umetniki in znane medijske osebe. Razstavljene fotografije o lepoti predstavljajo najboljša dela, s katerimi so učenci raziskovali osebno dojemanje lepote.

Razstava je na ogled od danes do nedelje, 13. oktobra, v prostorih Hrvaškega društva likovnih umetnikov (HDLU) v Zagrebu (stavbi se zaradi njene prepoznavne oblike najpogosteje reče Džamija), vstopnine ni.

Razstava Esenca lepote je na ogled od 11. do 13. oktobra med 11. in 19, uro v prostorih HDLU (stavbi se pogosto reče Džamija) v Zagrebu, vstopnine ni. Foto: L'Oréal