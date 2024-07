Kaj je bolje za nanašanje ličil, gobica ali čopič?

Kdaj uporabiti čopič?

Čopiči za ličila so na voljo v različnih oblikah in velikostih ter se lahko uporabljajo za nanašanje vseh vrst podlag, vključno s tekočimi in kremnimi pudri ter pudri v prahu. Zelo tekoče pudre lahko nanašate s čopičem, ki bo poskrbel za rahel nanos in boljše mešanje. Prav tako je pomembna tudi izbira čopiča: za nanašanje podlage je odlična izbira raven čopič, če pa želite, da se bo podlaga dobro vtrla v vašo kožo, izberite gost okrogel čopič. Za različne predele obraza lahko uporabite različne čopiče.

Čopič bo poskrbel za rahlo nanašanje podlage. Foto: Guliverimage

Kdaj uporabiti gobico?

Gobice so vsestranske in se lahko uporabljajo za nanos različnih izdelkov. Odlično so se izkazale pri nanosu gostejših izdelkov, tudi kremnih rdečil in bronzerjev. Dejstvo pa je, da bo gobica absorbirala več tekočine kot čopič, kar bo dalo bolj razpršen videz. Pred uporabo gobice to navlažite, da boste izdelek lepše in bolj enakomerno razporedili po koži.

Gobice so odlične za nanos gostejših izdelkov. Foto: Shutterstock

Razlike med gobico in čopičem

Ena izmed večjih razlik je vsekakor, da je čopič bolj higienski kot gobica. V gobici se lahko razrastejo bakterije, zato je pomembno, da jo očistite po vsaki uporabi in jo redno menjate. Čistiti pa je treba tudi čopiče, zato naj bo higiena v vaši kopalnici na prvem mestu.

Higiena naj bo na prvem mestu. Foto: Shutterstock

Omenili smo že, da gobice absorbirajo več izdelka kot čopiči, zato ga boste tudi porabili več.

Z gobico boste porabili več izdelka. Foto: Shutterstock

Čopiči zavzamejo tudi več prostora, zato je gobica primernejša za na potovanje, kjer ste omejeni s prtljago.

Preberite še: