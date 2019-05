Kaj da in kaj ne pri najbolj pomladni obleki, ki jo morate imeti #video #foto

Pravzaprav se pri oblekah v cvetličnem vzorcu dovoljeno skoraj vse, paziti je le treba, da ne pretiravate. K cvetličnemu vzorcu lahko namreč kombinirate tudi drugačne in povsem nasprotujoče si vzorce, če ste dovolj drzni in pogumni. Poskusite s karom ali črtami, izogibajte pa se modnim dodatkom v povsem enakem vzorcu, kot je obleka.

K njej obujte sandale, salonarje ali čevlje s polno peto v nevtralni barvi, kot so denimo bež, rjava, črna ali bela, lahko pa izberete tudi takšne v bolj živahni barvi, v enem od odtenkov, ki krasi obleko.

Foto: Cover Images

Popolna za poroko ali čisto navaden dan

Čar cvetlične obleke je v tem, da jo lahko nosite na povsem navaden dan in k njej obujete sandale brez pete, balerinke in celo superge ali gležnjarje, lahko pa jo nadgradite s salonarji in sandalami z visokimi petami, dodate večerno torbico in jo oblečete kot svatinja na poroko.

Še več idej, kako nositi to obleko dobre volje:

