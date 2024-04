Je britanski premier uničil modni trend letošnje sezone?

Britanski premier Rishi Sunak je več kot očitno seznanjen z zadnjimi modnimi trendi. V fotografski objektiv so ga ujeli, ko je nosil najbolj priljubljene čevlje te sezone – Adidas Samba. Mnogi pa so se pošalili, da so z njegovo potezo te superge zdaj iz mode.

Nosijo jih svetovni zvezdniki Hailey Baldwain Bieber, Bella Hadid, Rihanna, Kendall Jenner in po novem tudi britanski premier Rishi Sunak. Govora je o hitu med čevlji te sezone – Adidas Samba.

Superge OG z okroglo špico in zanje značilnimi tremi črtami so pri Adidasu oblikovali že leta 1949. Zdaj jih nosijo vsi, od modnih navdušencev, vplivnežev, slavnih, pa tudi politikov. Sunak je superge kombiniral z belo srajco in elegantnimi hlačami.

Ko so na družbenih omrežjih zaokrožile fotografije britanskega premierja v supergah Adidas Samba, so se mnogi pošalili na njegov račun. "Zdaj, ko je superge nosil premier, so iz mode." "Rishi Sunak je tako kul. Zdaj sambe, naslednjič bo nosil že jopo s kapuco."

Spet drugi pa menijo, da gre za PR-potezo, da bi se Sunak zdel bolj običajen in dostopen ljudem. "Poglejte, kako čiste so superge. Kot da jih je ravnokar vzel iz škatle," se glasi eden izmed komentarjev.