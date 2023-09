Izziv za vse, ki si želite krasno kožo!

Foto: Informo

Izbrali bodo 12 ambasadorjev nege kože, ki bodo pod vodstvom Superskinovih svetovalk pol leta izvajali ustrezno nego z izdelki vrhunskih znamk, kot so Paula's Choice, The Ordinary, Skintegra, Niche Beauty Lab, Geek&Gorgeous, Rilastil in drugih, ter preobrazili svojo kožo.

V spletni trgovini Superskin najdete le preizkušene izdelke, ki izpolnjujejo obljube.

Superskin je slovenska spletna trgovina s kozmetičnimi izdelki najbolj priznanih svetovnih znamk. Glavni kriterij pri izbiri izdelkov je njihova učinkovitost. Blagovne znamke, ki jih najdete v spletni trgovini Superskin, zagotavljajo točno to – izpolnjujejo svoje obljube, saj za formulacijami stojijo dolgoletne raziskave in strokovno znanje. Superskin pa ne ponuja le super izdelkov za nego kože, temveč tudi super prijazno in strokovno pomoč uporabnikom. Njihova izkušena ekipa namreč že šesto leto z veseljem pomaga pri izbiri izdelkov in pri prvih korakih v svet nege kože.

Izbrani ambasadorji bodo prejeli strokovno sestavljeno rutino nege kože, ki vsebuje natančne nasvete za nego ter konkretne predloge izdelkov ter šestmesečno zalogo GRATIS izdelkov odličnih blagovnih znamk. Ves čas jim bodo po elektronski pošti, telefonu ali na videoklicu s podporo in nasveti na voljo Superskinove svetovalke, ki bodo po potrebi sprotno prilagajale rutino nege kože.

Seveda je treba napredek tudi ovekovečiti! Vsaka dva meseca se bodo srečali s Superskinovo ekipo in fotografirali svoj napredek, poklepetali z drugimi kandidati in primerjali svoje izkušnje.

Ste pravi kandidat za to popotovanje do lepe kože?

K prijavi na Projekt: Super koža v podjetju Superskin vabijo vse osebe, starejše od 18 let. K prijavi spodbujajo tudi predstavnike moškega spola.

Projekt: Super koža je odlična izbira za vse, ki vam nagaja kakšna kožna nevšečnost; npr. akne, gube, hiperpigmentacije, zamašene pore, ali pa samo želite, da vaša koža zasije kot še nikoli prej! Pri Superskinu iščejo osebe:

starejše od 18 let,

ki želijo spremeniti ali nadgraditi svojo rutino nege kože oziroma jo sploh začeti,

ki bodo sledile njihovim navodilom za nego in uporabljale predlagane izdelke za nego,

ki se bodo v živo družile s Superskinovo ekipo in njihovim fotografom,

ki bodo z veseljem delile svoje izkušnje tako na svojih kot Superskinovih kanalih.

POMEMBNO: Žal projekt ni primeren za tiste, ki se spopadate s kakšno kožno boleznijo, npr. hujšimi oblikami ekcemov, dermatitisov, hudih cističnih aken ali podobno, saj so to stanja, ki potrebujejo zdravniško pomoč.

Prijave sprejemajo na www.superskin.si/super-koza vse do 24. septembra 2023.