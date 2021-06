Izvirna srajčna obleka, ki bo osvežila vaš poletni videz

Najboljša poletna obleka je zagotovo tista, v kateri se počutimo udobno in je dovolj zračna za vroče dni. Če nam poleg vsega še lepo pristoji, bo to zagotovo naš najljubši kos tega poletja .

Zdaj, ko je sonce že zelo vroče in so vrtovi lokalov spet polni smeha in plaže polne radoživih obiskovalcev, je čas, da si omislite tisto obleko, v kateri boste videti spektakularno na vsakem koraku in ob vsaki priložnosti.

Osvežite svojo poletno garderobo s kosom, ki ga lahko kombinirate po svojih željah

Vsaka ženska si zagotovo želi v svoji garderobni omari kos oblačila, v katerem se bo počutila fantastično, ne glede na to, ali ga kombinira s supergami ali z visokimi petami.

Hit letošnjega poletja so srajčne obleke, ki veljajo za klasiko in doživljajo pravi preporod. So široko uporabne in pristajajo številnim tipom postav. Lahko jih kombiniramo s pasom, da se lepo prilega oblinam telesa. Zavihamo rokave, da je videti bolj trendovsko. Ali pa jih nosimo poleti čez kopalke, saj so dovolj zračne, da nam v njih ni prevroče. Zaradi samega videza "srajce" pa z njimi lahko preprosto dosežemo tudi urejen, bolj klasičen videz za kakšen posloven ali svečan dogodek.

Dedoles predstavlja srajčno obleko, ki pristaja vsaki ženski Izvirna vesela srajčna obleka bo poskrbela, da boste zasijali kot zvezda, tako na plaži kot na večernem sprehodu ob obali. Z njo boste z lahkoto ustvarili popoln poletni videz in ob tem uživali v udobju pri nošenju mehkega bombaža. Zabavni vzorci, mavrične barve in mladostne vibracije vas bodo spremljali skozi celotno poletno sezono. Pri Dedoles so oblikovali šest različnih motivov, ki jih lahko brez težav kombinirate z ujemajočimi se kopalkami, japonkami ali klobukom ter tako postanete prava modna ikona. Asimetrična zadnja stran obleki doda kanček prefinjenosti. Spredaj so gumbi, zaradi katerih je obleka videti igrivo in elegantno. Če se morate po dnevu na plaži hitro preobleči, si obleko preprosto nadenite čez kopalke. Zavihajte rokave, dodajte trendovski pas, pa ste že pripravljeni na večerno druženje s prijatelji.

Poletna obleka, ki je tako udobna kot vaša najljubša trenirka

A je v primerjavi z njo lahko videti tudi nadvse čudovito in elegantno. Preprosto oblikovana in potiskana z izvirnimi živahnimi motivi, ki jih navdihuje prav vse okrog nas. Narejena je iz 100-odstotnega bombaža, kar jo naredi zračno in nadvse prijetno za nošenje. Dva gumba na rokavu omogočata prilagoditev širine rokava.

Ne bojte se izraziti svoje individualnosti z modo. Oblecite izvirno živahno srajčno obleko z motivom limon za vrhunsko poletno osvežitev ali pa obleko, polno jagod, ki so preprosto nerazdružljive s poletjem. To je obleka, v katero se boste nedvomno zaljubili.

Prednost tovrstnih srajčnih oblek je v tem, da preprosto lahko vključite svoj slog z dodatki, kot so denimo pasovi, torbice, visoke pete ali superge, kar jo naredi primerne prav za vsako priložnost. Vi pa boste v njej zasijali v tem, kar ste.

Za popoln poletni videz izberite ujemajoče živahne natikače in japonke

Če želite biti res modni, si izberite še ujemajočo barvito obutev za plažo. Natikači in japonke Dedoles so primerni za vroče poletne dni ob bazenu ali na plaži, a tudi dovolj udobni za nošenje doma ali na sprehodu po mestu. Vsak natikač in vsaka japonka v paru sta drugačna, skupaj pa sestavljata popolno kombinacijo, s katero boste zasijali in polepšali dan tudi tistemu, ki ga srečate.

Polepšajte si poletje z živahno kolekcijo oblačil in obutve. V kolekciji so srajčne obleke, klobuki, brisače, kopalke, natikači in japonke z vašimi najljubšimi motivi.