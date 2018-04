Italijanski dizajn, ki bo krojil letošnje vroče dni

Letošnji trendi zapovedujejo razkošne barve, igrive cvetlične in klasične črtaste vzorce, ki jih ena najslavnejših italijanskih znamk uporablja za srajce nesimetričnih oblik, z romantičnimi pentljami in volančki ali pa v krojih minimalnih prečiščenih linij.

Vse, kar najdemo v letošnji kolekciji Naracamicie 'pomlad-poletje', nas navdušuje. Tudi če nismo najbolj navdušeni nad eksplozijo barv in vzorcev, nas pomirja pogled na različne modele in res veliko klasične bele barve. Ta bo letos na neki način krojila lahkotne vroče dni. Srajca, tunika, top ali bluza Naracamicie v nedolžni belini je letošnji obvezen kos, ki ga moramo imeti v garderobi.

Več modelov lahko vidite v spletni trgovini Naracamicie.

Etno, čipkasto ali cvetlično poletje?

Svoje poletne stajlinge bomo kombinirali s kreativnimi etno, cvetličnimi in geometrijskimi potiski ter zapeljivimi čipkami. Zakaj bi izbirali med eleganco in igrivostjo, če imamo z Naracamicie lahko oboje in še več?

S kolekcijo 'pomlad-poletje' bomo brez težav uresničili svoj osebni slog. Vrhunski italijanski dizajn in brezhibna izdelava nas bosta popolnoma prevzela.

Klasično oblačilo na tisoč načinov

Srajca je eden tistih kosov, ki ga imamo vsi v omari in ga oblečemo, ko si želimo doseči bolj posloven videz. Zdi se, da je dokaj osnoven kos garderobe, vendar ga lahko nosimo na tisoč in en način. Še posebej zato, ker srajca ne pomeni več strogo belega oblačila standardnega kroja. Če želimo doseči igriv, a vseeno klasičen videz, se lahko zanesemo na številne dizajne, ki bodo dobro dopolnili naš edinstven slog.

Delno ali povsem zatlačena v hlače ali krilo, prosto padajoča, odpeta ali zavezana - izbira je povsem naša, odločili se bomo glede na postavo in priložnost. Če smo okrog pasu malce širši, jo bomo pustili prosto padati. Če bi radi poudaril ozko linijo pasu, jo bomo nosili za hlačami oziroma krilom.

Uživajmo v vsakem dnevu

Ne glede na to, kako smo grajene in kaj bi rade prikrile, pa se veselimo poletja in tega, da bomo lahko pokazale malce kože. S srajcami Naracamicie nam bo uspelo uživati v prav vsakem dnevu.

Bi rade poudarile svojo ženskost, a ste bolj okrogle postave? Potem so kot nalašč srajce, ki se ovijejo, in asimetrični robovi. Zgornji deli s frfotavimi rokavi bodo tudi prijetno poudarili našo ženstvenost.

Ženskam z bolj oglato postavo, brez poudarjenega pasu, bodo pristajale asimetrične linije in zaobljeni robovi ter kakšen naborek tu in tam.

Tiste z rameni, širšimi od bokov (oblika obrnjenega trikotnika), pa bodo raje nosile srajce z globokim V-izrezom, ki optično zmanjšajo zgornji del telesa.

Njihove srajčke naj bodo čim bolj preproste, brez volančkov, lahko pa za več ženstvenosti vseeno izberejo lahkotno padajoče materiale.



Zamislite si svojo najlepšo zbirko

V tokratni kolekciji nas čaka več kot sto modelov ženskih in moških modelov. Prelistajte spletne strani ali pa se sprehodite po spodnjih fotogalerijah.

Mavrica v nevihti življenja:

Vsi odtenki črne in bele:

Cvetlice kot najlepše darilo narave:

Brezčasna belina:

Za prave moške:

Klasične bluze, ki so na zalogi vse leto:

