Igralka je lagala o svojih oblekah za rdečo preprogo #video

Blake Lively je, zahvaljujoč seriji Opravljivka, ki se (brez originalne zasedbe) vrača na male zaslone, zaslovela po vsem svetu. A ne samo zaradi upodabljanja muhaste najstnice Serene van der Woodsen, temveč tudi zaradi stila, ki so ga hotela posnemati številna dekleta.

In prav osebni slog je tisti, zaradi katerega mnogi še vedno občudujejo Blake, ki si redko privošči modni kiks, pa čeprav ni vedno nosila tistega, kar bi si želela.

Sram jo je bilo priznati, da nosi poceni znamko

V nedavnem intervjuju za InStyle je namreč priznala, da je v preteklosti velikokrat lagala, da nosi vintage kose, čeprav je v resnici nosila obleko Forever 21. Gre za cenovno dostopno znamko hitre mode, ki bi jo lahko enačili z Zaro ali H&M.

"Forever 21 sem nosila dlje, kot bi želela priznati. Začela sem govoriti, da nosim vintage, ker me je bilo sram (smeh, op. p.). Moda je zame še vedno način samoizražanja, hkrati pa me ponese iz cone udobja," je razložila in še dodala, da je eden od razlogov, zakaj je postala igralka, tudi dejstvo, da je zelo sramežljiva. "Zato se počutim zelo osvobajajoče, ko se uredim, lepo oblečem in se pretvarjam, da sem nekdo drug."

Primer je svetlo rumena obleka, ki jo je nosila leta 2005 na podelitev nagrad teen choice award. Znamka: Forever 21. Cena: 13 dolarjev (približno 12 evrov).

Leta 2005 je nosila obleko Forever 21 za 13 dolarjev ... Foto: Getty Images

Ko je takrat iskreno povedala, od kod je obleka, so ji nekateri svetovali, naj to raje obdrži zase, saj se bolje sliši, da nosi kreacijo kakega oblikovalca. "Po tem sem začela govoriti, da nosim vintage," je dejala.

... zdaj pa jo oblačijo najbolj cenjeni oblikovalci na svetu. Foto: Getty Images

Pri modi upošteva mnenje treh ljudi

A na srečo ji je kmalu postalo lažje, saj je, zahvaljujoč Opravljivki, začela širiti svoje modno zavedanje in graditi odnose s številnimi modnimi oblikovalci, ki so jo začeli oblačiti za številne dogodke.

Kljub temu pa Blake še naprej ostaja brez stilista, saj najbolj zaupa le sebi, je priznala pred kratkim, za mnenje pa se obrača na tri osebe, ki ji dajo najbolj iskreno kritiko ali pohvalo. "Včasih je bil to samo moj mož (Ryan Reynolds, op. p.), zdaj pa še moji hčerki. In otroci so res brez filtra," je še dodala v smehu.

Vedno pa upošteva mnenje svojega moža in hčerk. Foto: Getty Images