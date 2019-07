Vrača se TV-serija, ki je obnorela svet

Čeprav je bila Opravljivka (Gossip Girl) zasnovana kot najstniška serija, je zgodba o bogatih newyorških najstnikih in njihovih peripetijah navdušila tudi starejše občinstvo in postala pravi popkulturni fenomen.

Foto: Cover Images

Zdaj se serija, ki se je s šesto sezono končala konec leta 2012, vrača. Kot poroča spletni portal Deadline, bo nova televizijska pretočna storitev HBO Max predvajala deset novih enournih epizod Opravljivke, pod katere se bo podpisal izvršni producent in eden od scenaristov izvirne serije.

Po drugi strani pa v novih epizodah ne bomo gledali zvezdnikov, kot so Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley, Chace Crawford in Ed Westwick, ki jim je slavo prinesla prav Opravljivka.

Foto: IMDb

Igralska zasedba bo povsem nova, zgodba pa se bo nadaljevala osem let po koncu prejšnje in spremljala novo skupino najstnikov, ki obiskujejo zasebno šolo v New Yorku. V seriji se nameravajo osredotočiti na to, kako so se v času, ki je pretekel od izvirne serije, spremenila družbena omrežja, pa tudi New York sam.

Preberite še: