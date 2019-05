Zvezdnica na premieri presenetila z nosečniškim trebuščkom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralka in njen prav tako slavni mož sta presenetila z razkritjem, da pričakujeta tretjega otroka.

Blake Lively in Ryan Reynolds sta se v sredo udeležila premiere animiranega filma Pokemon detektiv Pikachu, v katerem je Reynolds glavnemu liku Pikachuju posodil svoj glas. A več pozornosti kot igralec je požel zaobljen trebušček njegove žene, ki je na rdečo oziroma filmu primerno rumeno preprogo prišla v prav tako bleščeče rumeni dolgi obleki znamke Retrofête.

Foto: Getty Images

42-letni Ryan Reynolds in 31-letna Blake Lively sta poročena od leta 2012 in imata dve hčerki, štiriletno James in dveletno Inez. Svoje zasebno življenje skrbno skrivata pred javnostjo, večkrat pa sta že namignila, da si želita velike družine. "Sem ena od petih otrok, moj mož je eden od štirih, torej sva potrjena vzreditelja," se je pred časom pošalila igralka.

Foto: Getty Images

Hollywoodski par se je pred kratkim mudil v naši soseščini, Reynolds je namreč v Istri snemal nov film, za krajši čas pa ga je tam obiskala tudi Blake.