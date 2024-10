Hrvaška manekenka si obraza že več let ne umiva z vodo

Za umivanje obraza že več let ne uporablja vode in pravi, da je njena koža lepša kot kdajkoli prej.

Hrvaška manekenka Elena Dizdar se je nedavno udeležila Milanskega tedna mode, na katerem si je ogledala modne revije priznanih modnih hiš, kot so Philipp Plein, Dolce&Gabbana, Diesel, Boss in druge. Ker je 26-letna Zagrebčanka neprestano na poti, mora potovalnemu ritmu prilagoditi tudi svojo lepotno rutino.

Že nekaj let se izogiba umivanju obraza z vodo

Za hrvaški medij Gloria je manekenka nedavno razkrila, da se pri negi obraza že več let izogiba umivanju z vodo. "Imam dobro kožo na obrazu in sem zelo zadovoljna. Edina težava je bolj mastno T-območje, zato mu posvečam malo več pozornosti. Pred nekaj leti sem se začela izogibati umivanju z vodo, zdaj uporabljam mleko in tonik za čiščenje obraza. Opazila sem veliko razliko, saj mi trda voda izsuši kožo – zadnja leta pa s tem nimam več težav," je povedala za Glorio.

Kot je še priznala, je bila letos prvič na laserskih tretmajih, in povedala, da so ti resnično izboljšali kvaliteto njene kože. "Najpomembnejše pa je, da sem spoznala, da so majhne nepravilnosti normalne in da nihče nima popolne kože," je dodala manekenka, ki je v svojem prostem času rada popolnoma nenaličena in "naravna".

