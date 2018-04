Severina presenetila obiskovalce LJFW #foto #video

Severina si je ogledala modne revije sklepnega dne. Foto: Kristijan Švab

Tretji in zadnji dan spomladanske izdaje ljubljanskega tedna mode je nedvomno popestrila hrvaška zvezdnica Severina, ki je k nam prispela samo zato, da si je lahko iz prve vrste ogledala modne revije hrvaških modnih oblikovalcev in zadnje kose obutve Mass, katere ambasadorka je.

Hrvaška zvezdnica je seveda sedela v prvi vrsti. Foto: LJFW

Seve pozdravlja združenje nekdanje Jugoslavije

Na pevko je najprej naredila vtis energija, ki je vladala v modno obarvanem filmskem studiu Viba film; všeč ji je bilo umirjeno, a kreativno vzdušje.

Družbo ji je v prvi vrsti delal modni agent Tomaž Mihelič, ki nam je zaupal, da ji je bila večina predstavljenih kolekcij zelo všeč. "Med spremljanjem mi je ves čas govorila: 'To bi imela, to bi imela, to bi imela' (smeh, op. p.)."

Izredno jo veseli tudi povezovanje oblikovalcev - da je se je na našem tednu mode predstavilo kar nekaj hrvaških oblikovalcev, med katerimi so tudi tisti, katerih kreacije je že nosila. "Všeč ji je, da se povezuje celoten Balkan, da spet vlada to vzdušje, združenje nekdanje Jugoslavije," je dodal Mihelič.

Na njeni levi je sedel modni agent Tomaž Mihelič. Foto: LJFW

Sklepni dan so poleg Massa zaokrožile še kreacije znamk Things I miss & Studio Marković (SI), Maks (HR), Tanja Uvera (SI), Madame Demode (HR), Dioralop (HR), Kaviy Couture (HR), Andy’s (HR) in Petja Zorec (SI).