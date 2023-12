Ekskluzivne lepotne blagovne znamke odslej na voljo v Planetu Tuš

Oglasno sporočilo

Parfumerija Douglas , sinonim za razkošje in vrhunsko kakovost, je z velikim navdušenjem in izrazitim pridihom elegance odprla svoja vrata v samem središču Kopra, v prostorih Planeta Tuš Koper, osrednjega nakupovalnega in razvedrilnega središča v Sloveniji. Ta izjemna blagovna znamka, katere ime označuje vrhunsko kakovost in brezhibno storitev, izstopa kot nepogrešljiva destinacija za vse, ki cenijo vrhunske izdelke in dajejo prednost zadovoljstvu strank.

Nova parfumerija Douglas v Planetu Tuš je mesto, kjer se združujejo vrhunske ekskluzivne blagovne znamke, najnovejši kozmetični in dišavni trendi ter prefinjeni okusi. Številni gostje, med njimi influencerji, poslovni in medijski partnerji ter VIP-gosti, so obogatili to praznovanje, zaradi česar to ni bil le poslovni dogodek, temveč tudi toplo družabno doživetje.

Adrijana Bokan, izvršna direktorica parfumerij Douglas, je navdušeno izjavila: "Še ena trgovina v Sloveniji, tokrat v Kopru, v tem čudovitem središču, Planetu Tuš, odraža našo zavzetost za lepoto in eleganco. Parfumerije Douglas ne ponujajo le vrhunskih izdelkov, temveč ustvarjajo tudi doživetje, ki si ga boste zapomnili. Ker nas vodi želja, da slovenskim kupcem ponudimo razkošno izkušnjo parfumerije, ki temelji na naših dolgoletnih izkušnjah, predanosti ter nenehni želji po učenju in napredku, predstavlja to odprtje še en pomemben korak k uresničitvi naših dolgoročnih načrtov. Veselimo se, da bomo z našo novo skupnostjo delili veselje do lepote in načrtujemo, da bomo še naprej gradili mostove do lepote po vsej Sloveniji, saj verjamemo, da lepota presega meje."

Parfumerija Douglas v Kopru je destinacija, kjer lahko lepotni navdušenci doživijo vrhunsko doživetje. Priložnost za raziskovanje najnovejših trendov in priznanih lepotnih znamk s široko paleto prestižnih izdelkov je zdaj na dosegu roke, spremljajo pa jih strokovni nasveti usposobljenega osebja. Izkušena ekipa v trgovini Douglas se posveča osebnemu svetovanju pri izbiri popolnih izdelkov, prilagojenih vsem potrebam in željam. Poleg tega nova trgovina Douglas ponuja vrhunske storitve ličenja in manikure, ki bodo še dodatno poudarile lepoto strank in jim hkrati omogočile edinstveno izkušnjo.

Naj bo ta ekskluzivna destinacija vaš prvi korak pri odkrivanju najnovejših lepotnih trendov, kjer vsak obisk postane posebno in nepozabno doživetje.



