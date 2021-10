Dekle Luke Dončića razkrilo svoj skrivni projekt #video

Anamarija Goltes je zagnala nov projekt. 23-letno dekle našega košarkarskega asa Luke Dončića je združilo svoj manekenski talent in ljubezen do mode ter lansiralo svoj modni blog.

V začetku septembra je Anamaria Goltes na družbenih omrežjih razkrila, da bo kmalu zaposlovala. "Iščem ekipo ustvarjalnih, strastnih in delavnih posameznikov, ki bodo pomagali oživiti mojo vizijo in blagovno znamko. Odpiram dve delovni mesti, iščem pa ustvarjalca vsebin in kreativnega direktorja," je takrat zapisala. Med komentarji so se pojavila ugibanja o lastni liniji oblačil, torbic ali celo zagon kanala na YouTubu. Izkušena manekenka in model je zdaj izdala, da ostaja v modnih vodah – lansirala je svoj modni blog ByAnamaria.

"Želela sem ustvariti prostor, kjer lahko z vami delim svojo ljubezen do mode, in zelo sem navdušena, da vas lahko vzamem s seboj na to potovanje," je povedala v objavi na Instagramu in dodala, da ima med predstavitvijo spletne strani kar kurjo kožo. "Izjemno ponosna sem na to spletno stran, želela sem res velike fotografije, izstopajoče barve in prečiščeno besedilo. Upam, da boste tudi vi navdušeni tako, kot sem jaz."

Na blogu modnim navdušencem svetuje, kako na različne načine kombinirati športne copate, deli nasvete za opremljanje doma in razkriva svojo lepotno rutino. Vsi članki so pospremljeni z estetskimi fotografijami, na katerih pozira z modnimi kosi prestižnih modnih znamk – od Guccija in Prade pa do Diorja in Yves Saint Laurenta. Izkušena manekenka obljublja, da bo s pomočjo bloga povzdignila vaš modni slog in vam olajšala izbor vsakodnevnih oprav.

