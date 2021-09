Cvetlični kosi za vse romantične ženske

Spodnje perilo je tisti kos oblačila, ki ga nosimo vsak dan. A njegovemu nakupu običajno ne namenimo tolikšne pozornosti, kot jo denimo nakupu obleke ali hlač. Pogosto pozabimo, da je naše spodnje perilo enako ali celo bolj pomembno, kot so vrhnja oblačila, in da moramo enako pozornost posvetiti tudi njemu. Ne nazadnje se lahko prav zaradi neudobnega perila počutimo neprijetno ali pa si ga ves čas popravljamo.

Na trgu je velika izbira različnih oblik in materialov, zato je nakup spodnjega perila, v katerem se počutimo zares udobno, lahko naporna in težka izbira. Ponesrečen nakup spodnjega perila vodi v slabo počutje in neudobje, ker nas lahko tako perilo ves dan tišči, stiska ali pa se pod obleko guba.

Za kožo so najprijetnejši naravni materiali

V prodajalnah s spodnjim perilom ne manjka najrazličnejših oblik spodnjih hlačk in modrčkov. Ne glede na to, kateri model izberemo, je zagotovo končni zmagovalec udobna tkanina, ki bo spodnje perilo naredila prijetno za nošenje.

Spodnje perilo se cel dan dotika najbolj intimnih delov, zato je pomembno, da je narejeno iz materialov, ki so koži prijetni. Bombaž je zagotovo kralj udobnega spodnjega perila. To je mehka in udobna tkanina, enostavna za vzdrževanje, ki diha in zato bolj zdrava za nošenje, saj bo preprečila marsikatero okužbo intimnih predelov. Bombaž poleti absorbira znoj, da se izognemo neprijetnim vonjavam, pozimi pa ščiti kožo pred mrazom. Bombažno spodnje perilo ne povzroča drgnjenja in izpuščajev. Za vsakodnevno nošenje je zato bolj prijeten raztegljiv bombaž.

Vse bolj je v uporabi tudi spodnje perilo iz modala. To je naravni material oziroma vrsta viskoze, imenujejo ga tudi umetna svila. Izdelan je iz celuloze bukovega lesa, je zelo lahek in zračen ter dobro vpija znoj. Po lastnostih je zelo blizu lastnosti bombaža. Njegova glavna prednost je v lahkotnosti, zaradi česar je primeren za vse vrste priložnosti, od vsakodnevnega nošenja do intenzivnih športnih aktivnosti. Tako kot bombaž tudi ta koži omogoča dihanje. Za razliko od bombaža pa enostavno odvaja vlago, zato se izredno hitro suši.

Moderno spodnje perilo običajno vsebuje tudi nekaj elastana, da se perilo lepo prilagaja oblinam telesa, in elastičen pas, ki omogoča, da nam spodnjice ne drsijo. Vedno izberimo čvrsto in debelejšo elastiko, ki nudi večje udobje ter zagotavlja, da spodnje perilo ostane na svojem mestu.

Moderno spodnje perilo običajno vsebuje tudi nekaj elastana, da se perilo lepo prilagaja oblinam telesa, in elastičen pas, ki omogoča, da nam spodnjice ne drsijo. Vedno izberimo čvrsto in debelejšo elastiko, ki nudi večje udobje ter zagotavlja, da spodnje perilo ostane na svojem mestu.

Kako izbrati pravo velikost spodnjega perila?

Izbira optimalne velikosti spodnjega perila je ključna za maksimalno udobje čez dan. Zato bodimo iskrene s seboj, četudi je včasih izbira manjše številke mamljiva. A se bo premajhno spodnje perilo vrezalo v kožo in se bo hkrati videlo čez obleko, kar deluje izredno neprivlačno in tudi neudobno. Pretesno spodnje perilo ne vodi le do neprijetnih izboklin in grudic pod oblačili, ampak povzroča tudi draženje kože in bolečine pri nošenju. Na splošno velja, da je vsako spodnje perilo, ki pusti sledi na koži, pretesno. Enako neudobno je preveliko spodnje perilo, ki bo pod obleko delovalo neurejeno. Poleg tega pa ga bo treba ves čas popravljati, da bo ostalo na svojem mestu.

Pri nakupovanju prek spleta je pomembno, da poznamo svoje mere pasu in bokov, ko iščemo spodnjice. Ko poznamo svoje mere, jih primerjajmo s podatki v tabeli proizvajalca, da si zagotovimo kar najustreznejše prilagajanje. Enako je pri izbiri modrčka. Natančno si izmerimo svoje oprsje in mere primerjajmo s tistimi v tabeli velikosti. Pri tem imejmo še posebej v mislih, da nam napačna izbira ne bo nudila zadostne opore, zato si lahko naredimo več škode kot koristi.