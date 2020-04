Če ste se odločili, da boste vzljubili svoje sive lase, morate vedeti to

V času samoizolacije in zaprtja večine storitvenih dejavnosti smo začeli ugotavljati, da lahko preživimo brez marsičesa, kar se nam je prej zdelo nujno. Na primer redno barvanje las, s katerim skrivamo (prezgodnjo) sivino.

Če se poigravate z idejo, da bi to za vedno opustili in vzljubili svoje sive lase, morate pred tem sprejeti oziroma vedeti nekaj stvari.

1. Prehod lahko zelo bode v oči

Sivenje las, ki ste si jih barvali, še zdaleč ne bo tako elegantno kot sivenje nepobarvanih las. To se dogaja postopoma, drugače pa je pri pobarvanih laseh. Meja vse daljšega narastka bo zelo očitna, sploh če ste si lase barvali z odtenkom, ki je zelo drugačen od sivega, na primer s temno ali zelo živahno barvo.

2. S kratkimi lasmi bo veliko lažje

Prvo težavo boste najlažje rešili s kratko pričesko, saj se boste tako najhitreje znebili pobarvanega dela las. Ker sivi lasje potrebujejo več nege, si boste s krajšo pričesko olajšali delo.

Tako elegantno sive lase že dolgo nosi igralka Jamie Lee Curtis. Foto: Getty Images

3. Sivi lasje potrebujejo posebno nego

Sivi lasje so praviloma bolj suhi, zato jim boste morali privoščiti več vlažilne nege, da se izognete videzu krepastih las. Izogibajte se tudi pretirani uporabi izdelkov za oblikovanje, ki običajno vsebujejo alkohol, ta pa dodatno izsuši lase.

4. Tudi sivi lasje lahko potegnejo na rumeno

Nezaželeni rumenkasti in bakreni toni niso le težava blondink in blondincev, pojavijo se tudi na sivih laseh, ki so zato videti zanemarjeni. Povzroči jih lahko marsikaj, od izpostavljenosti soncu ali klorirani vodi do mineralov v vodi, s katero si umivate lase. Rumenkaste tone najlažje nevtralizirate s tako imenovanimi vijoličastimi šamponi ali prelivi, s katerimi boste spet zasijali v hladnih sivih tonih.

