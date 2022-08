Balenciaga za 1.750 evrov prodaja torbe, ki so videti kot vreče za smeti

Ko je modna hiša Balenciaga letos spomladi predstavila novo kolekcijo za jesen in zimo 2022, so se ob torbah, ki so jih nosili modeli, mnogi spogledali. Videti so bile namreč povsem enako kot vreče za smeti.

Da je to povsem namerno, je potrdil Balenciagin glavni oblikovalec Demna Gvasalia, ki je za Women's Wear Daily izjavil: "Nisem mogel izpustiti priložnosti, da ustvarim najdražjo vrečo za smeti na svetu. Vsi imamo radi modne škandale."

Foto: Balenciaga

Zdaj so Balenciagine torbe, uradno poimenovane The Trash Pouch, torej mošnja ali vreča za smeti, tudi naprodaj – stanejo 1.790 dolarjev oziroma okoli 1.750 evrov. Prodajajo jih v treh barvnih kombinacijah – povsem črni, modri z belim trakom in beli z rdečim trakom.

If you don’t see the beauty in the Balenciaga trash bag you just don’t understand fashion. It only costs $1,790. pic.twitter.com/eWP7XbzBB5 — ADM87 (@adm87) July 31, 2022

Družbena omrežja je ob tem seveda preplavila množica zgroženih komentarjev, česar pa so pri Balenciagi že vajeni. Pred le nekaj mesecih so razburjali z omejeno linijo povsem ponošenih, pravzaprav kar uničenih športnih copatov, ki so jih prodajali po podobni ceni kot zdaj "vrečke za smeti", pred nekaj leti pa so za 1.900 evrov prodajali torbe, ki so bile videti kot nakupovalne vrečke iz trgovin Ikea.

