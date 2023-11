Nov modni absurd: brisača okoli pasu za 850 evrov

Čeprav je Demna Gvasalia, kreativni direktor modne hiše Balenciaga, v začetku tega leta izjavil, da ga modne provokacije, ki si jih je privoščil v preteklosti, ne zanimajo več, s svojo novo kreacijo spet vzbuja pozornost (in posmeh). V kolekciji za pomlad 2024 je namreč predstavil krilo, ki je videti kot kopalna brisača, ovita okoli pasu.

Krilo od povsem običajne brisače ločujejo gumbi, s katerimi se zapne, in tudi dejstvo, da je uporabnik ne sme prati, ampak jo je treba čistiti v kemični čistilnici. Verjetno pa je največja razlika med Balenciaginim krilom in brisačami cena – stane namreč 925 dolarjev oziroma dobrih 850 evrov.

Foto: Balenciaga

Gvasalia se je z Balenciago pred letom dni znašel v središču škandala, ko je objavil oglasni kampanji, ki sta se mnogim zdeli kot namigovanje na otroško pornografijo. Po plazu kritik so kampanji umaknili in se opravičili, Gvasalia pa je februarja v intervjuju za Vogue izjavil, da bo odslej njegov pristop do kreacij "bolj zrel in resen".

"Odločil sem se, da se vrnem k svojim in Balenciaginim modnim koreninam, kar je predvsem ustvarjanje kakovostnih oblačil, in ne dvigovanje prahu," je takrat dejal oblikovalec, ki je v preteklosti svetu predstavil kreacije, kot so torbe, podobne vrečam za smeti in vrečkam iz Ikee.

