Kdo bo plačal 1.700 evrov za uničene luksuzne športne copate?

Luksuzna modna hiša vedno znova preseneča.

Po visokih in zajetnih športnih copatah, ki so najprej izzvale posmeh, nato pa so sprožile neverjeten svetovni trend, je modna hiša leta 2017 za dva tisoč evrov prodajala torbice, ki so bile skorajda kopija nakupovalnih torb iz slavne verige Ikea, tem so sledili čevlji z nogavicami, ki so svoj veliki hit doživeli tudi pred dvema sezonama, zdaj pa je modni hiši Balenciaga ljudi znova uspelo šokirati.

Kaj je smisel tega?

Tokrat je na tržišče poslala platnene športne copate, ki spominjajo na ponošene in uničene "allstarke". Njihova cena je približno 1.700 evrov.

Ta poteza francoske modne hiše je razjezila Livio Firth, nekdanjo ženo igralca Colina Firtha, ki je ustvarjalce javno okrcala na svojem profilu na Instagramu. "Potrebujem vašo pomoč pri razumevanju novih športnih copat Balenciaga iz omejene kolekcije. Del mene je globoko užaljen. Nisem prepričana, kakšna je njihova cena, a vem, da ne morejo biti poceni. Nakup nečesa tako uničenega je izjemno žaljiv, zlasti za ljudi, katerih čevlji so videti tako, kot da si ne morejo privoščiti niti hrane niti osnovnih potrebščin. Po drugi strani je moda umetnost. In ja, včasih je lahko izzivalna. V zgodovini je bila večkrat. Toda, kaj je smisel tega? Prosim, pomagajte mi razumeti."

Po podatkih modne hiše bo za 1.700 evrov na voljo le 100 parov ponošenih športnih copat. Njihova originalna različica, torej neponošena, se sicer na spletu prodaja za polovično ceno, odvisno od modela.

A urednik revije GQ Pam Boy je nad njimi navdušen. Na Instagramu je zapisal: "Kupite jih ter jih obdržite za vedno. Demna Gvasalia bo ljudem, ki si lahko privoščijo luksuzne predmete, omogočil, da bodo nosili ponošene športne copate za 1.700 evrov. Bistvo luksuza je s tem popolnoma obrnil na glavo. Zopet se norčuje iz ljudi, ki bodo zares porabili minimalno plačo za predmete, ki so kot prvič, le za enkratno uporabo, in kot drugič so na videz ničvredni. Je luksuzna hiša pravi medij za to sporočilo? Ne vem."

