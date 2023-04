Luksuzna modna znamka predstavila balerinke za moške

Pri Balenciagi se tudi v najnovejši kolekciji niso izneverili svojemu glavnemu načinu promocije - provokaciji. Po Ikeini vrečki, ponošenih športnih copatih in torbi, ki je videti kot vreča za smeti, so v kolekcijo za pomlad/poletje 2023 vključili obutev, ki bo nedvomno dvignila kakšno obrv, koga pa morda celo razburila.

Foto: Balenciaga

Med obutvijo za moške so namreč ponudili tudi balerinke, ki so do zdaj veljale za (pretežno) žensko obutev. Balerinke po imenu Leopold so izdelane iz satena, na voljo so v treh barvah, črni, bež in turkizno modri, dostopne so v številkah od 39 do 46, stanejo pa 750 evrov.

Foto: Balenciaga

Oglejte si še: