Trendovska obutev za pomlad in poletje 2025

Letos se nadaljuje trend prepletanja klasičnih modelov z modernim pridihom ter tehnološko naprednih materialov. Seveda modne smernice še vedno narekujejo videz obutve, a vedno pomembnejši sta tudi funkcionalnost čevljev in trajnost materialov. Trendi so to pomlad in poletje v obutveno modo prinesli zabavo, veselje, ljubezen do življenja in sproščenost, zato se pripravite na izjemno raznolike modne kombinacije. Ustvarjali in nadgrajevali jih boste lahko ne le z zanimivimi modeli čevljev, ampak tudi s poigravanjem z barvami in vpadljivimi detajli.

Nepogrešljivi retro čevlji

Foto: Mass Retro športni copati in stil čevljev Mary Jane ostajajo v središču pozornosti tudi v letošnjih stajlingih. Kolekcije ženskih in moških superg z gumijastimi podplati in minimalistično silhueto, ki jih v trgovinah Mass najdete pri priljubljenih znamkah Gant, Tamaris, Adidas in Replay, so letos obogatene s še bolj zanimivimi barvnimi kombinacijami. Tudi retro stil robustnih superg, kot so na primer New Balance 530, bo močno zastopan v spomladanskih trendovskih outfitih.

Drzne barve in barvne kombinacije

Foto: Mass Pomlad in poletje 2025 bosta zaznamovana z bogato barvno paleto, ki v kolekcije obutve prinaša svežino in igrivost. Ključni odtenki, ki bodo letos nepogrešljivi v pomladnih in poletnih stajlingih, so rdeča, zelena, lila in pastelni. Rjava barva v odtenku konjaka bo letos eden izmed fokusov celotne ponudbe na mass.si. Ta barva prevladuje pri sandalih, natikačih, mokasinih, balerinkah, torbicah in odprti poletni obutvi. Vedno bolj so vroč trend tudi živalski vzorci. Letos bo prevladoval leopardji, ki pa ni rezerviran samo za elegantno obutev, ampak se subtilno znajde tudi na supergah, natikačih in sandalih.

Kovinski odtenki in elegantna obutev Mary Jane

Foto: Mass Kovinski odtenki, kot so zlata, srebrna in rožnato zlata, so letos absolutni hit pri elegantni obutvi. Modne hiše, kot sta Gucci in Balmain, so jih že postavile v ospredje, zato ne preseneča, da jih bomo videvali tako pri dnevnih kot večernih modnih kombinacijah s salonarji, polsandali in sandali. Minimalistični polsandali s t. i. kitten peto so tudi sicer ena izmed najbolj prefinjenih izbir za modne navdušenke, saj združujejo eleganco in funkcionalnost.

Čevlje Mary Jane, ki jih prepoznamo po prefinjenih paščkih čez nart, bomo letos nosili v različnih oblikah – od klasičnih z okroglo konico do elegantnih modelov na špico. Izbirate lahko med takšnimi z dvema paščkoma, s peto, brez pete, za najbolj zanimive outfite pa zagotovo poskrbijo lakasti modeli Mary Jane. Izbira je velika in vsaka ljubiteljica tega stila ženske obutve bo našla nekaj zase. Poleg tega se na sceno vrača tudi obutev v prosojnih materialih (t. i. mesh), ki ustvarjajo lahkoten, zračen učinek. Modeli z mrežastimi detajli so priljubljeni pri balerinkah in salonarjih, a jih bomo letos videvali tudi pri bolj športnih modelih. In mokasini – spomladanska klasika, ki se vedno znova znajde med trendi.

Trendovsko udobje za poletne dni

Poletje je sinonim za lahko in zračno obutev in letos bodo v ospredju modeli, ki združujejo stil in udobje. Natikači Birkenstock se vračajo v razširjeni ponudbi modelov, ki ponujajo vrhunsko podporo stopalu. Za šik modne kombinacije bodo super izbira sandali s platformo, še posebej v kombinaciji z rafijo, vedno bolj priljubljen pa je tudi trend t. i. bosonoge obutve, ki jo odlikujejo naravni materiali, fleksibilni podplati in minimalistični dizajn. To je trend, ki združuje udobje in svobodo gibanja.