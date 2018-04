Ashley Graham tarča kritik zaradi svojih oblin

Profil alice_connor7575 na Instagramu hoče pokazati, da Ashley v resnici ni takšna kot Ashley na modnih fotografijah. Foto: Instagram

Ashley Graham že nekaj mesecev velja za zagovornico oblin in zdravega odnosa do svojega telesa, kot ena redkih "plus size" manekenk pa je trenutno znana po vsem svetu. A ne pozdravljajo vsi nejnega poslanstva o širjenju ljubezni do oblin.

Na profilu alice_connor7575 na Instagramu je kar nekaj njenih fotografij, s katerimi hoče oseba za njim pokazati, kakšna je Ashley v resnici. Primerja jo z vitkejšimi manekenkami in celo označuje za debelo.

Takšne objave nato pospremi z značkami #fitvsfat (fit vs. debelost, op. p.), #againstobesity (proti debelosti, op. p.), #againstfatmodel (proti debelim modelom, op. p.), #fatgirl, (debelo dekle, op. p.), #fatmodel (debel model, op. p.).

Manekenka ni ostala tiho

Ashley je kmalu opazila ta profil in na Instagramu jasno povedala, kaj si misli o takšnih kritikah. V več instazgodbah je sledilcem sporočila, da nikoli ne smejo dopustiti, da jim kdorkoli govori, kakšna lepota je sprejemljiva in kakšna ne.

"Vem, da delujem malenkostno, ko objavljam te neumne fotografije, a moram vam povedati, da nihče ne more določiti, kakšen je resničen, debel ali lažen model. Tvoja teža, barva kože, lasje ali verska pripadnost, nič od tega ne določa, ali si pravi model ali ne," je razložila in spodbudila vsa dekleta, naj se borijo za svoje sanje ne glede na vse.

Sicer pa je tudi Ashley zelo "resnična", saj sama na Instagramu redno izpostavlja in objavlja tudi svoje malo manj popolne dele telesa, kot je na primer celulit.

