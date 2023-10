Afroditin X lifting shot navdušuje

Oglasno sporočilo

Foto: Marko Delbello Ocepek

Nad mestom, natančneje v šov restavraciji Nebo v centru Ljubljane, je zasijala nova Afroditina zvezda: revolucionarni izdelek Afrodita Professional X lifting shot, ki posnema delovanje botulinum toksina -a, vendar povsem neinvazivno torej brez injekcijske igle ter opogumlja, da se staramo naravno.

Na magičnem dogodku sta povabljenim skrivnosti izjemnega X shot izdelka odkrivala voditeljica Nina Osenar Kontrec in čarodej Magic Aleksander.

Foto: Marko Delbello Ocepek

Kot je poudarila Nina, gre za kozmetični izdelek, ki obljubljeno dejansko dostavi, saj vsebuje edinstveno kombinacijo 5 vodilnih peptidov na tržišču, ki v samo petih dneh pomladijo izgled kože za pet let!

Navdušenje ob predstavitvi so dodatno stopnjevale atraktivne plesalke s pevko Astrid, številni povabljeni iz Sloveniji in Hrvaške pa so se strinjali, da se je zgodil nepozaben in glamurozen dogodek v odlični družbi gostiteljice Kozmetike Afrodita.

1 / 15 Danica Zorin Mijošek lastnica in direktorica Kozmetike Afrodita. 2 / 15 3 / 15 4 / 15 5 / 15 6 / 15 7 / 15 8 / 15 Vodstvo Kozmetike Afrodita. 9 / 15 10 / 15 11 / 15 12 / 15 13 / 15 14 / 15 15 / 15

X LIFTING SHOT Afrodita Professional je na voljo v prodajalnah Kozmetike Afrodita (Ljubljana - Kongresni trg 15 in Rogaška Slatina), v partnerskih kozmetičnih salonih ter v spletni prodajalni: webshop.afroditacosmetics.com.



Foto: Marko Delbello Ocepek

Naročnik oglasnega sporočila je KOZMETIKA AFRODITA D.O.O.