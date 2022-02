Zakaj se nam vselej zalomi pri seksu?

Oglasno sporočilo

Zaradi velikega zanimanja slovenska gledališka uspešnica samo za odrasle Razočarana gospodinja pri seksologu ponovno – na spletu!

Valentinov vikend spletne komedije Razočarana gospodinja pri seksologu kar v štirih terminih: 11., 12., 13. in 14. februarja.

Razvpita "hiperseksualna" duokomedija "brez dlake na jeziku" – depilacija je pač opravila svoje – še bolj razvpitega psihoanalitika Romana Vodeba, ob kateri boste "umirali od smeha" in izvedeli:

vse o seksu, pohoti, varanju, svinganju, trojčkih, partnerskih odnosih,

kdo sta najboljša ženska prijatelja: Kunta Kinte in Maximilian,

zakaj uporabiti dva šampona FA hkrati,

o "fukfehtarjih" in "kešpičkah",

katere ženske imajo rade vampe,

zakaj ženska ne sme nositi zobnega aparata

in še mnogo mnogo več ... seksualnega, zabavnega in poučnega.

Nakup vstopnic in ogled predstave na spletni strani: www.kingkongteater.si Z eno vstopnico si bo lahko predstavo na eni napravi pogledalo več oseb. Dostop do predstave bo zelo enostaven, brez nameščanja aplikacij ali vpisovanja kode.



Vsa navodila prejmete ob nakupu vstopnice po elektronski pošti in so objavljena tudi na spletni strani.



Tehnična pomoč: info@kingkongteater.si ali 040 33 66 72

Kdo ne pozna kontroverznega psihoanalitika in kritičnega misleca Romana Vodeba? Potem ko so ga pred leti popolnoma utišali, se je "kulturno" podal na gledališki oder … In zgodil se je čudež. Številne slovenske gledališke dvorane – od tistih največjih do zakotnih – so začele pokati po šivih. Šokanten glas je segel v 13. vas. Vseh teh neobiskanih vasi pa je ostalo še veliko. Ampak koronavirus je opravil svoje ...

Roman Vodeb je "spesnil" ta 75-minutni smejalni spektakel, v katerem kar sam suvereno odigra vlogo seksologa Sigmana Frojdeba, parira pa mu k razvratu nagnjena gospodinja Liza Kurtz Potrebuješ, ki jo igra Monika Jekler. Razvratnico tudi hipnotizira, z njo zapleše, tako da bi se "zvezde, ki plešejo", iz njunega paritvenega plesa lahko tudi kaj naučile. Smejalna ekstaza ima neko tiho dodano vredno, saj je še kako poučna, torej izobraževalna.

Pred koronavirusom je predstava navdušila 350 gledalcev v Murski Soboti:

Mnenja gledalcev o predstavi:

"Čestitke za predstavo, res sem se dobro nasmejala, tudi igralka je super. Dodatno smo se smejali, ko smo odhajali iz dvorane in je ena rekla: 'Pojdimo zdaj domov na brikete.'"



"Midva z možem sva bila navdušena in sva se smejala, kot bi bila čisto pijana. Hvala, da sejete smeh in dobro voljo med ljudi."



"Danes sva si s prijateljem ogledala tole predstavo. Že dolgo se nisem nasmejala tako od srca. Tale Roman Vodeb jih pa seka!"



"V tempu bratov Marx odigrana predstava, ki sva se ji z ženo od srca nasmejala."

Naročnik oglasnega sporočila je ZAVOD ZIMSKE URICE.