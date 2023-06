Začel se je ulični festival Ana Desetnica, letos gostuje v 15 mestih

Od danes do 2. julija bodo sodelujoči umetniki na 26. mednarodnem festivalu uličnega gledališča Ana Desetnica zasedali ulice in druga prizorišča v 15 slovenskih mestih. Obiskovalci si bodo lahko ogledali skoraj 40 različnih dogodkov v izvedbi približno stotih ustvarjalcev iz 14 držav.

Ana Desetnica si je za prvo mesto, kjer bodo nastopajoči zavzeli ulice, trge, mostove, parke, dvorišča, parkirišča in druge kotičke, tokrat izbrala Gornjo Radgono. Zatem se bodo v festival vključili še Logatec in okoliške vasi, Kamnik, Ilirska Bistrica, Nova Gorica, Maribor, Izola, Šoštanj, Novo mesto, Ljubljana, Krško, Sežana, Kranj, Slovenj Gradec in prvič tudi Tolmin.

Sodelujoči umetniki prihajajo iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Italije, Francije, Nemčije, Belgije, Irske, Makedonije, Argentine, Kolumbije, Gane, Velike Britanije in Kube, njihovi nastopi na Ani Desetnici pa so brezplačni.

Kot so sporočili iz Gledališča Ana Monro, bodo gostili najrazličnejša bitja, kot so preroki, gusarji, velikani, troli, migranti, klovni, dive in vesoljci, številne živalske ter nekaj rastlinskih vrst.

Foto: Ana Kovač

Ana Desetnica bo "kljubovala gravitaciji, iskala drug(ačn)e perspektive, pripeljala s sabo orkester z enim samim članom in nas popeljala prek vseh meja – v Afriko in na Kitajsko, na morje, podeželje in v hotel, do vulkanov in celo do zakladov. Počela bo torej to, kar najbolje zna: raziskovala, se igrala, razveseljevala, pela ter plesala (...)", so zapisali organizatorji.

V Ljubljani, kjer bo festival potekal med 26. junijem in 2. julijem, bo osrednje prizorišče spet v parku na Ambroževem trgu in v bližnji okolici, nekaj dogodkov pa bo tudi v središču mesta. Enega od "odrov" si bo Ana Desetnica delila s festivalom Klovnbuf v organizaciji Zavoda Bufeto in Festivalom Trojne salte v organizaciji kolektivov Cirkokrog in Mismo nismo. To bo pod streho cirkuškega šotora, ki bo stal na travniku pred starim delom Cukrarne. V njem bo do 7. julija potekal skupni projekt vseh treh organizacij Cirkovizija.

Foto: Ana Kovač

V Mariboru se bo v okviru Ane Desetnice oziroma programa uličnega gledališča na festivalu Lent odvil RAIL2DANCE4UKREP2023, festival sodobnega plesa v organizaciji Plesnega teatra Ljubljana. Eden od dogodkov bo na vlaku med vožnjo od Maribora do Ljubljane, kjer se bo t. i. festival plesnih perspektiv tudi končal.

V obeh mestih bo gostoval tudi spektakel iz Francije z veliko mehansko lutko konja v glavni vlogi, videti pa bo mogoče še ognjene predstave italijanske skupine Compagnia Opera Fiammae in posebno interaktivno inštalacijo, ki jo bodo gledalci gradili skupaj z umetniki Stalker Teatra iz Italije.