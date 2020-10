Več let se ni zavedal, da mu na polici stoji na desettisoče evrov

Foto: Cover Images

Britanec, ki živi v Luksemburgu, je na svoji knjižni polici naletel na zaklad, za katerega se sploh ni zavedal, da ga ima – prvo izdajo prve knjige o Harryju Potterju, ki je pisateljico J. K. Rowling iz anonimnosti izstrelila med največje svetovne književne zvezde.

"Pred nekaj meseci, ko se je v medijih spet veliko govorilo o J. K. Rowling, sem se odločil, da bom spet prebral knjižno serijo o Harryju Potterju," je povedal. Ravno v tistem času se je na dražbah prodalo nekaj primerkov prve izdaje knjige Harry Potter in kamen modrosti, prve iz serije o mladem čarovniku, zato je Britanec postal pozoren na svojo izdajo te knjige, ki jo je kupil pred 21 leti.

"Nisem pričakoval, da bo kaj vredna, saj sem jo kupil dve leti po tem, ko je prvič izšla," je pojasnil, "a sem vseeno, za vsak primer, preveril, kako prepoznati prvo izdajo."

Natisnili so jih le 500

Jim Spencer iz dražbene hiše Hansons z dragocenim Harryjem Potterjem Foto: Cover Images Nato pa se je izkazalo, da ima knjiga vse znake prve izdaje, med drugim tudi tiskarske napake. Da bi se prepričal, da gre res za prvo izdajo, jo je poslal Jimu Spencerju, knjižnemu ekspertu pri dražbeni hiši Hansons. In ta je potrdil, da gre res za enega od le 500 primerkov prve izdaje knjige Harry Potter in kamen modrosti.

"Takšni primerki so resnično redki," je povedal Spencer, "natisnjenih je bilo le 500 in od teh jih je 300 šlo v knjižnice in šole. To pomeni, da je ta knjiga ena od le 200 preostalih. Morda se sliši klišejsko, toda to je sveti gral zbirateljev."

Knjigo bodo na dražbi prodali 13. oktobra, zaradi njene dobre ohranjenosti pa pričakujejo, da bi lahko zanjo iztržili tudi več kot 50 tisoč evrov. Lastnik knjige, ki želi ostati anonimen, je že napovedal, da bo z izkupičkom odplačal hčerkine študentske dolgove. Ne nazadnje je knjigo pred 21 leti kupil zato, da bi njegovi otroci v Luksemburgu ohranili stik z angleščino.

