Vas je Jezero navdušilo? Detektiv Birsa se kmalu vrača.

Po velikanskem uspehu njegove prve kriminalke Jezero bo Tadej Golob kmalu predstavil novo knjigo s kriminalistom Tarasom Birso.

V času Slovenskega knjižnega sejma, ki bo v Cankarjevem domu med 20. in 25. novembrom, izide Leninov park, v katerem je Golob svojega inšpektorja postavil pred nove težave.

Založba Goga o Leninovem parku:

V majhnem parku sredi Ljubljane odkrijejo truplo ženske, ustreljene v glavo. Dan kasneje na enak način umre moški na Metelkovi. Sta umora povezana? Ljubljana se kuha v vročinskem valu, v Sloveniji se po volitvah vzpostavlja nova oblast, Taras Birsa pa ima že brez tega dovolj svojih težav.

Golob je sicer novo kriminalko napovedoval že kmalu po izidu Jezera (to je izšlo leta 2016), a je imel medtem polne roke dela tudi s pisanjem biografij znanih Slovencev, od takrat so namreč izšle knjige, ki so mu jih narekovali Milena Zupančič, Alenka Bratušek in Peter Čeferin.

Preberite še: