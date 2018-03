Knjiga Alenke Bratušek: V njej je marsikaj, česar do danes niste vedeli

Pet let in en dan po tem, ko je prisegla vlada Alenke Bratušek, je prva premierka v zgodovini Slovenije predstavila knjigo, v kateri je spregovorila o viharnem obdobju, ki ga je preživela na čelu države.

Foto: Ana Kovač

Klub Cankarjevega doma še zdaleč ni bil dovolj velik za vse, ki so želeli (sede) pospremiti predstavitev knjige V svojih čevljih. Knjige, ki sta jo podpisala nekdanja slovenska premierka Alenka Bratušek in eden od najbolj priljubljenih slovenskih pisateljev Tadej Golob ter v kateri sta popisala obdobje, ko je Bratušek zasedala mesto premierke.

"Številni ne vedo, kako blizu robu smo hodili"

"Zakaj knjiga? Ker sta bili tisti dve leti prelomni tako zame kot za državo," je pojasnila Bratuškova. "Po eni strani sem vesela, da se danes ne govori več veliko o tem, kako težko je bilo. To pomeni, da smo slabe stvari pozabili. Številni ne vedo, kako blizu robu smo hodili, kako malo je manjkalo, da bi bila pri nas drugačna zgodba, takšna, ki jo gledamo v Grčiji."

Foto: Ana Kovač

"V knjigi je marsikaj, česar do danes niste vedeli," je še dejala. "Bo zaradi te knjige kdo jezen name? Nihče bolj, kot je že danes."

Prva politična knjiga priljubljenega pisatelja

Tadej Golob, ki je Slovence lani navdušil s svojo prvo kriminalko Jezero, je sicer izkušen biograf, V svojih čevljih pa je prva politična knjiga, ki se je je lotil. "Slovenski pisatelj na predstavitvi svoje knjige običajno ni deležen takšne množice," je nagovoril zbrane obraze, med katerimi je bila ob prijateljih in sorodnikih tudi vrsta nekdanjih in tudi aktualnih političnih obrazov.

Golob je priznal, da je bila knjiga velik izziv, obenem pa je z njo zelo zadovoljen. "Lotil sem se je na podoben način kot biografije Gorana Dragića. Alenka je glavna oseba, pri vsakem poglavju pa smo poklicali tudi relevantne ljudi," je pojasnil.

"Ob pisanju te knjige se mi je odprl povsem nov svet, morda bom o tem napisal novo kriminalko," je dejal Tadej Golob. Foto: Ana Kovač

Slovenska politika - material za kriminalko?

"Ko sem ljudi spraševal, kaj bi povedali o Alenki, so večinoma le čudno pogledali in tarnali. Ko pa sem vprašal po razlogu za ta odziv, mi nihče ni znal pojasniti. Moti me ta mentaliteta zlate ribice, ko ljudje vsi trobijo v isti rog brez razmišljanja. Na podoben način, brez razmisleka, se pri nas ljudje lotevajo tudi volitev," je še dejal pisatelj in dodal, da se mu je ob pisanju te knjige odprl povsem nov svet: "Morda se ga bom lotil v kakšni novi kriminalki."

Razredničarka: Žal mi je, da na tistem nesrečnem zagovoru v Bruslju nisi govorila nemško

Med gosti, ki so spregovorili na predstavitvi knjige, je bila med najopaznejšimi zagotovo Jana Gorjup, srednješolska razredničarka Alenke Bratušek, ki je med hvalospevi vseh preostalih govornikov izstopala z nekaj pikrimi na račun svoje nekdanje učenke. "Učila sem samoupravljanje s temelji marksizma – kjer smo delali revolucijo – in nemščino," je povedala in Bratuškovi dejala: "Žal mi je, da na tistem nesrečnem zagovoru v Bruslju nisi govorila nemško."

"Verjetno me bodo določeni mediji zdaj ožigosali, da sem se prodala, ker sedim med dvema SD-jevcema," je izjavila Ljudmila Novak. Foto: Ana Kovač

Ljudmila Novak: Zdaj, ko sva obe v opoziciji, imava veliko boljše odnose

Med bolj presenetljivimi gostjami pa je bila donedavna predsednica NSi Ljudmila Novak, ki je prišla pozdravit in podpret svojo poslansko kolegico. "Ko je bila predsednica vlade, sva se sporekli že na prvi seji. Zdaj, ko sva obe v opoziciji, imava veliko boljše odnose. Čeprav imava pogosto različne poglede, se absolutno spoštujeva in želim si, da bi bilo v slovenski politiki več takšnih odnosov," je dejala. "Alenki bom rekla hvala, da je prevzela to nalogo. Ko je nekaj težko, ni veliko junakov, ki bi sprejeli izziv, tudi sama imam te izkušnje."

Novakova se je dotaknila tudi slovenskega dojemanja političark, ki se vse prepogosto začne in konča pri videzu. "Kot ženska v politiki sem doživljala marsikaj podobnega kot Alenka, ko so se ukvarjali s tem, kakšno pričesko ima, ali ima hlače ali krilo … In velikokrat sem se spraševala - zakaj je že to pomembno?"

Foto: Ana Kovač

Čevlji Alenke Bratušek, večni kamen spotike

Spotikanja ob njeno izbiro oblačil in obutve se je na svojevrsten način dotaknila tudi Alenka Bratušek - naslovnico njene knjige namreč krasi par čevljev z leopardjim vzorcem, prav tistih, ki jih je nosila tudi na predstavitvi v Klubu Cankarjevega doma. In če se morda še sprašujete, je stvari razjasnil akademski slikar Rudi Španzel, ki je ustvaril sliko na naslovnici knjige. "Znamke Roberto Cavalli so," je povedal.