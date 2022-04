V Ljubljano priletela gigantska čebela #foto

Cankarjev dom v Ljubljani je že leta neločljivo povezan s čebelami, na tamkajšnji strehi se že enajst let ukvarjajo z mestnim čebelarstvom in so s tem med prvimi mestnimi čebelarji v Sloveniji. Med, ki ga tam pridelajo, je visoke kakovosti s certifikatom Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo.

Pred svetovnim dnevom čebel, ki bo 20. maja, pa je v to kulturno ustanovo prispela še ena, prav posebna čebela - 3D-kranjica, fizični model čebele delavke Apis mellifera carnica, slovenske avtohtone kranjske čebele.

Foto: Kristina Bursać

Maketa v razmerju 1:100 v dolžino meri 170 centimetrov, izdelana je s 3D-tiskom in ima več kot 90-odstotno morfološko podobnost z resnično čebelo delavko. Osnova je bila prava kranjska čebela, do mikrona natančno slikana z napravo Micro CT, so sporočili iz Cankarjevega doma. Model združuje gibljive dele čebeljega telesa, devet animacij v slovenskem in angleškem jeziku.

Prvič na ogled v Sloveniji

Gigantska čebela je nastala ob slovenskem predsedovanju Svetu EU, nato pa odpotovala na svetovno razstavo Expo v Dubaj, kjer je vzbudila izjemno pozornost, v slovenskem paviljonu si jo je ogledalo skoraj milijon ljudi. Z razstave v Dubaju je orjaški model kranjske čebele pripotoval v Cankarjev dom, kjer je v Veliki sprejemni dvorani prvič na ogled v Sloveniji.

