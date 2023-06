V Ljubljani prvi mednarodni baletni festival Plesne noči

Prvi mednarodni baletni festival pri nas, ki sta ga pripravila Cankarjev dom (CD) ter SNG Opera in balet Ljubljana, so ob letošnji 30-letnici smrti posvetili znanemu baletnemu plesalcu Rudolfu Nurejevu, ki se ga bodo spomnili skozi pogovor, film in razstavo, ki bo sovjetskega plesalca in koreografa do konca avgusta prikazovala skozi plesne kostume in še neobjavljene fotografije francoskega fotografa Francetta Levieuxa.

Prve dogodki festivala so bili sicer že v četrtek, v Cankarjevem domu je gostoval baletni plesalec Charles Jude, nekdanji prvak pariškega baleta, ki je na predavanju obudil spomin na svojega soplesalca in prijatelja Nurejeva, zatem je bila na sporedu še biografska drama o ključnih trenutkih v življenju mladega Nurejeva Beli vran v režiji Ralpha Fiennesa.

V uprizoritvenem delu festivala bo danes v priredbi Petra Lukanova ter izvedbi baletnikov iz Sofije na ogled baletna uprizoritev slavnega Cervantesovega romana o sanjavem Don Kihotu iz Manče.

Foto: Svetoslav Nikolov

Mariborski baletniki bodo izvedli triptih Myth, Rain Dogs, Aperture, ki so ga v matični hiši uprizorili v koreografijah Gaja Žmavca, Johana Ingerja in Edwarda Cluga. Iz tujine so povabili še Narodno gledališče iz Beograda, ki bo na festival pripeljalo baletno interpretacijo kultnega jugoslovanskega filma Kdo neki tam poje v koreografiji in režiji Staše Zurovca.

Za ponedeljkov zaključek bo ljubljanski baletni ansambel ponovil svoj pripovedni balet Veliki Gatsby v postavitvi Lea Mujića.