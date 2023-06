Direktorica kraljevih zbirk Leticia Ruiz Gomez je za agencijo APA povedala, da ima Patrimonio Nacional, ki upravlja kraljevo in državno kulturno lastnino, v lasti več kot 165 tisoč umetniških del. "To nas uvršča med največje kulturne ustanove v Evropi," je dodala.

V Madridu bo danes vrata odprla Galerija kraljevih zbirk. V njej so na ogled umetnine, ki so jih zbrali španski monarhi. Prvo občasno razstavo pa naslovili V gibanju, na njej je mogoče videti kočije, sani in druga vozila, ki časovno segajo od 16. do 20. stoletja.

Kot piše avstrijska tiskovna agencija APA, so bili španski monarhi nedvomno med najbolj prizadevnimi zbiratelji umetnin v Evropi, kar dokazuje tudi nova galerija. Stene španskih palač so krasila dela Diega Velazqueza, Goye, Rubensa, Tiziana, El Greca, Gian Lorenza Berninija in Luce Giordana, sedaj so svoje mesto našla v novi galeriji.

#LaGalería de las #ColeccionesReales ultima detalles para su apertura colocando en su exterior el logo y nombre del nuevo museo.



📷 @PatrimNacional pic.twitter.com/xAjQ0zI1z2 — Galería de las Colecciones Reales (@GaleriaColeReal) May 11, 2023

Direktorica kraljevih zbirk Leticia Ruiz Gomez je za agencijo APA povedala, da ima Patrimonio Nacional, ki upravlja kraljevo in državno kulturno lastnino, v lasti več kot 165 tisoč umetniških del. "To nas uvršča med največje kulturne ustanove v Evropi," je dodala.

Ena etaža nove galerije je namenjena umetniškim zbirkam španske veje Habsburžanov, časovno sega od konca 15. stoletja do leta 1700. Med kraljevimi kočijami, zgodovinskimi glasbili in okrašenim dvornim pohištvom, urami in posodo visijo dela El Greca, Tiziana, Petra Paula Rubensa in Joseja de Ribere.

Druga etaža namenjena Burbonov

Druga etaža je namenjena zbirki umetnosti Burbonov od leta 1700 do danes. Poleg del Antona Rafaela Mengsa in Giovannija Domenica Tiepola po pisanju agencije APA še posebej izstopajo Goyevi portreti Karla IV. in kraljice Marije Luise.

🇪🇸 Spain’s most ambitious museum project in decades unites royal collection in Madrid | @TheArtNewspaper 🔗 https://t.co/iVFO43ROZF pic.twitter.com/tTUES16YB0 — ICOM (@IcomOfficiel) June 27, 2023

V tretji etaži je na ogled postavljena občasna razstava, ki so jo naslovili V gibanju in na kateri je mogoče videti kočije, sani in druga vozila. Med drugim je razstavljen otroški voziček kasnejše španske kraljice Elizabete II., sedež, v katerem se je habsburški cesar Karel I., ki je trpel za protinom, leta 1552 iz Innsbrucka prepeljal v španski samostan Yuste, kjer je do svoje smrti vladal kot španski kralj Karel V., in pa mercedesa posebne izvedbe, ki ju je Adolf Hitler sredi druge svetovne vojne leta podaril španskemu diktatorju Franciscu Francu.

Arhitektura nove galerije naj bi bila izjemna

Izjemna je po pisanju agencija APA tudi arhitektura nove galerije. Sodobna granitna stavba z odprtim, snežno belim ogrodjem iz armiranobetonskih stebrov je že prejela številne arhitekturne nagrade. Arhitekturni biro Emilio Tunon in Luis Moreno Mansilla je v novogradnjo, in sicer v drugo kletno etažo, domiselno vključil tudi del mestnega obzidja iz 9. stoletja, na katerega so naleteli med gradnjo.

Novo razstavišče, ki obsega 40 tisoč kvadratnih metrov površin, stoji med madridsko Kraljevo palačo in katedralo Almudena. V njem letno pričakujejo tudi do 1,5 milijona obiskovalcev, še piše agencija APA.

