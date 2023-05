V Van Goghovem muzeju v Amsterdamu bodo danes odprli razstavo del, ki so nastala tik pred smrtjo Vincenta van Gogha. Po pisanju francoske tiskovne agencije AFP bo na ogled 50 od 74 del, ki jih je ustvaril pri 37 letih v vasici Auvers-sur-Oise severozahodno od Pariza in kljub obupu, v katerega je zapadel, veljajo za mojstrovine.

Med deli, ki so jih za razstavo posodili muzeji in zasebne zbirke z vsega sveta, je tudi več kot 30 risb, ki še nikoli niso bile razstavljene skupaj.

"Lahko rečemo, da je to edinstvena razstava o van Goghovem zadnjem obdobju oziroma njegovih zadnjih 70 dneh," so besede direktorice muzeja Emilie Gordenker na sredini novinarski konferenci povzeli pri AFP.

Po direktoričinih besedah je v tem obdobju delal kot obseden in ustvaril nekaj svojih najboljših del, med drugim tudi sliko Pšenično polje z vranami ter melanholični portret svojega prijatelja in zdravnika Paula Gacheta.

Slike na razstavi razporejene v kronološkem zaporedju

Slika Dr. Paul Gachet, ki je po navedbah muzeja nastala 6. in 7. junija 1890, je eno od osmih del, ki jih je skupaj s sliko Cerkve v Auversu amsterdamskemu muzeju posredoval pariški Musee d'Orsay, pojasnjuje AFP.

Foto: Guliverimage

Vse slike na razstavi so razporejene v kronološkem zaporedju, od prve slike iz časa, ko je umetnik prispel v vas, pa do njegovega zadnjega dela Drevesne korenine, ki ga je naslikal dva dni pred smrtjo.

Van Gogh se je v Auvers-sur-Oise preselil po tem, ko je nekaj časa preživel v Arlesu in naselju Saint-Remy-de-Provence v južni Franciji, kjer se je že spopadal z duševnimi težavami. V francosko vasico je prispel poln upanja in novega navdušenja, predvsem zaradi prisotnosti Gacheta, zdravnika, specializiranega za zdravljenje "melanholije". Po prihodu je slikar doživel eno svojih najproduktivnejših obdobij.

Razstava na ogled do septembra

Poznavalci niso presenečeni le nad številom slik, ki jih je ustvaril v tem kratkem obdobju, ampak tudi nad njihovo izjemno kakovostjo in drznostjo, ekspresivnostjo, eksperimentiranjem, ki je bilo prisotno vse do zadnjega dne.

Foto: Reuters

Toda sčasoma se je v umetnika spet prikradel občutek tesnobe, kar se je pokazalo na slikah, kot je Pšenično polje z vranami. Občutki neuspeha, osamljenosti in melanholije so postopoma prevladali in kmalu po dokončanju slike Drevesne korenine se je ustrelil v prsni koš in dva dni pozneje umrl.

Razstava bo v Amsterdamu na ogled do 3. septembra, nato pa se bo selila v pariški Musee d'Orsay, kjer bo odprta do 4. februarja 2024.