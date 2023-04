Česa takega v Pivki še ni bilo: na ogled šifrirna naprava enigma #foto

V Parku vojaške zgodovine v Pivki so danes odprli razstavo Enigma - skrivno zakulisje vojne. Pivški muzej je postal eden redkih na svetu, ki javnosti predstavlja šifrirno napravo enigma iz druge svetovne vojne. Napravo, najdeno v razbitinah nemškega minolovca ob istrski obali, so dobili leta 2021.

Novo muzejsko razstavo je danes odprl načelnik Generalštaba SV Robert Glavaš. Kot je pred tem na novinarski konferenci povedal direktor Parka vojaške zgodovine Janko Boštjančič, gre za enega največjih razstavnih projektov v zgodovini parka, ki "je obenem tudi prva muzejska obdelava te pomembne zgodovinske teme v našem prostoru".

Enigmo modela M4, ki je postavljena na ogled v Pivki, so našli v ostankih minolovca R15, ki je bil v noči na 17. april 1945 potopljen ob istrski obali. Foto: STA

Skupaj z nekaj drugimi predmeti jo je v 80. letih prejšnjega stoletja na površje prinesel potapljač Zvone Kralj. Leta 2020 jo je predal kolegu Danijelu Germeku, ta pa jo je nato prinesel v Park vojaške zgodovine.

Izjemno zahteven konservatorski postopek je opravil konservator Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije Aleš Jelinčič ob pomoči strokovnjakov Mednarodnega centra za podvodno arheologijo v Zadru in Narodnega muzeja Slovenije. Razstavo, ki bo na ogled najmanj leto dni, sta pripravila Janko Boštjančič in Andrej Gaspari.

Foto: STA

Enigma skoraj 80 let po drugi svetovni vojni še vzbuja veliko zanimanja, o njej so napisani številni strokovni in poljudni članki, knjige ter posneti filmi.

"Enigma odpira povsem druge poglede na drugo svetovno vojno, ker je dejansko predstavljala pomembno orodje za podporo nemški bliskoviti vojni, tej novi nemški doktrini, ki je takrat pretresla Evropo in generale drugih držav. Po drugi strani pa je bila za Nemčijo tudi usodna, ker so slepo verjeli v to, da šifre enigme preprosto ni mogoče zlomiti, in so zato povsem prosto komunicirali. Vendar je strokovnjakom zavezniških držav uspelo razvozlati sistem šifriranja in tako slediti nemški vojski. Tako sta enigma in njeno razkritje dejansko v veliki meri krojila usodo druge svetovne vojne," je danes dejal Boštjančič.

Foto: STA

Ker so nemški vojaki v skladu z ukazi storili vse, da te dragocene šifrirne naprave ne bi prišle v sovražnikove roke, se jih je ohranilo zelo malo. Še posebej redke so tiste modela M4, ki jih je uporabljala nemška vojna mornarica, ena od njih pa je po spletu naključij postala eksponat v pivškem muzeju.

Kot je povedal Boštjančič, so z letošnjim obiskom muzeja zelo zadovoljni, saj je za pet odstotkov večji od lanskega v enakem obdobju. Foto: STA