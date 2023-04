Predstavitev hrvaške pomorske dediščine in razstava fotografij z naslovom »Hrvaška-dežela, kjer jadra pripovedujejo zgodbe«

Na Krakovskem nabrežju v Ljubljani lahko, od 10. aprila pa do vse do 10. maja 2023, spremljamo čudovito razstavo fotografij z naslovom Hrvaška, kjer jadra pripovedujejo zgodbe. Organizatorja razstave Društvo za promocijo hrvaške pomorske dediščine Cronaves in Predstavništva Hrvaška turistična skupnost u Sloveniji sta združila moči in pripravila zbirko izjemnih fotografiji in predstavitev, ki prikazujejo bogato pomorsko dediščino na Hrvaškem, kako se je pomorstvo spreminjalo skozi leta in kakšen napredek je navtični razvoj doživel v zadnjih letih.

TRADICIJA IN REVITALIZACIJA HRVAŠKE POMORSKE DEDIŠČINE

Ob odprtju fotografske razstave je profesor z reške pomorske fakultete, Robert Mohović predstavil številne aktivnosti na področju ohranjanja in revitalizacije pomorske dediščine, ki se že leta izvajajo preko pomorskih muzejev. Tako prirejajo številne regate, festivale in dogodke, pa tudi izobraževanja in delavnice, ki prenašajo znanja in veščine, ki jih obvladajo izkušeni hrvaški pomorščaki. Da bi ohranili spomine in generacije izobraževali o pestri hrvaški pomorski dediščini se je ustanovilo nekaj izjemnih multimedijskih centrov kot sta Ekomuzej “Hiša o batani” v Rovinju, Center ribiške in pomorske dediščine “Hiša morja”, Ekomuzej v Mošćeniški Dragi in številni drugi. Namen le teh pa ni samo zgodovinskega pomena, temveč so tudi odlične turistične točke, kjer obiskovalci Hrvaške doživijo vrnitev v preteklost in podoživijo kako so nekdaj živeli hrvaški pomorščaki.

Foto: Hrvaška turistična skupnost

Skozi zgoraj omenjene projekte sta umetnost gradnje in plovbe tradicionalnih bark Kvarnerja in umetnost plovbe z latinskim in oglavnim jadrom postali del nesnovne dediščine Hrvaške, kar je izjemen dosežek na področju ohranjanja pomorske dediščine. Blagovna znamka “Kvarnerska pomorska dediščina”, ki jo je vzpostavilo Turistično skupnost Kvarner pa je le pika na i vsem odlično speljanim projektom in dobrih praks s področja ohranjanja in revitalizacije hrvaške pomorske dediščine.

ČEZMEJNI PROJEKT ZA ZAŠČITO JADRANA HRVAŠKE IN SLOVENIJE

Hrvaška, Slovenija (projekta Mala barka in Mala barka 2) in Italija (projekt Arca Adriatica) so skupaj pripravile več čezmejnih projektov pomorske dediščine, ki so izjemnega pomena ne samo za ohranjanje dediščine, temveč tudi za obogatitev turistične ponudbe. Tako prebivalcem in obiskovalcem ponujajo delavnice obnove tradicionalnih bark, pomorskih obrti, ribiških in ladjedelniških veščin, razne dogodke o raziskovanju pomorske zgodovine in številne druge aktivnosti.

“Izjemno me veseli, da smo na pobudo Združenja Cronaves organizirali razstavo Hrvaška – dežela, kjer jadra pripovedujejo zgodbe. Še posebej sem vesel predstavitve, na kateri smo izvedli več o pomenu ohranjanja pomorske dediščine, pa tudi o izjemno uspešnih projektih med Hrvaško in Slovenijo, kjer smo dokazali, da zaščita naravnih zakladov, s katerimi smo obdarjeni, ne pozna meja in da edino s skupnimi močmi lahko ohranimo naravo in tradicijo za prihodnje generacije. Gre za različne projekte, ki poleg ozaveščanja o bogastvu pomorske kulture in dediščine redno vključujejo tudi promocijo hrvaškega turizma, saj predstavljajo tradicionalno etno glasbo in folkloro ter vso bogastvo gastro-enološke kulture naših krajev in s tem bistveno vplivajo na ustvarjanje doživetij za vse naše goste in so zaradi tega izjemno dragoceni tudi iz tega vidika,” je povedal direktor predstavništva Hrvaške turistične skupnosti v Sloveniji, g. Bruno Bonifačić.

Foto: Hrvaška turistična skupnost

HRVAŠKA - DEŽELA, KJER JADRA PRIPOVEDUJEJO ZGODBE

Skupna razstava o morju, otokih, ladjedelništvu, ladjah in ljudeh je povezala vse kraje na jadranski obali v želji, da se poudari vloga lesenih ladij v zgodovini dalmatinskih krajev, njihov vpliv na oblikovanje hrvaške pomorske kulture in dediščine ter iz potrebe po organizaciji kulturnih dogodkov s temo tradicijskih hrvaških bark.

Tema tokratne razstave so majhne družinske ladje, ki so hranile generacije ribičev in kmetov. Razstava pripoveduje o gajetah, leutih, vrveh, ladjah, gradnji in veščinah ladjedelniške obrti, zgodbah buričnih obmorskih mest, ki jih povezuje skupni imenovalec - lladjedelništvo. Te ladje postavlja v današnji kontekst, ko so postale simbol dediščine prostora, skozi katerega plujejo, njihova vloga danes pa je drugačna od tiste v preteklosti. Posebej za to priložnost je razstava dopolnjena s fotografijami posnetimi na športnih jadralnih regatah in navtičnih dogodkih, ki se na Hrvaškem organizirajo skozi vse leto.

Foto: Hrvaška turistična skupnost

Gostja dogodka je bila tudi predstavnica glavnega pokrovitelja razstave, največje verige marin na Hrvaškem ACI – ga. Adriana Mišković ki je ob tej priložnosti poudarila da, je prav ustanavljanje ACI-ja pred 40 leti pomenilo zgodovinsko prekretnico v hrvaškem pomorstvu, navtiki in jadranju kot športu. Zahvaljujoč bogatemu poslovnemu portfelju, znanju, veščinam in virom, ki so jih pridobili kot vodilni v navtičnem turizmu ter nosilec digitalne transformacije in prehoda na zeleno energijo, bodo svojo verigo 22 marin kmalu obogatili še za en člen. Gre za bodočo ACI marino Reka, ki bo zrasla v pristanišču navtičnega turizma Porto Baroš in bo postala najbolj luksuzna in tehnološko najnaprednejša marina v vsej Evropi, zelo verjetno pa tudi na svetu. Gre namreč za največjo naložbo v navtični turizem v zgodovini Republike Hrvaške, vredno okoli 50 milijonov evrov, ki bo popolnoma spremenila obraz in podobo mesta Reka ter postala središče razvoja najsodobnejših tehnologij in opreme za upravljanje pristanišč navtičnega turizma,. Nova marina bo zagotovo navdušila tudi slovenske goste, ki imajo 10% delež v skupnem hrvaškem navtičnem prometu, dogodki, kot je tale današnji, pa našo že tako močno vez še utrjujejo. je zaključila.

ACI je svojo vlogo, ne le kot vodilni v navtičnem turizmu, ampak tudi kot nosilec celotnega nacionalnega turizma Republike Hrvaške v zadnjem času, najbolje potrdili v pandemičnem letu 2020. in obdobju po pandemiji, ko so kljub razmeram dosegli rekordne poslovne prihodke. Ravno v času pandemije so namreč prevzeli odgovornost in pobudo ter dokazali, zakaj je jadranje najbolj vzdržljiva in perspektivna oblika turizma, ter s svojo zavezanostjo zdravju in varnosti svojih gostov in zaposlenih dosegli vse potrebne pogoje, ki zagotavljajo Hrvaški status varnega kraja za prijeten in brezskrben dopust tudi v času, ko je bila pandemija koronavirusa na vrhuncu.

ZDRUŽENJE ZA ZAŠČITO MARITIMNE DEDIŠČINE CROANAVES

Združenje za zaščito hrvaške pomorske kulture in dediščine Croneves iz Splita s projekti aktivno ozavešča in izobražuje tako znotraj kot tudi zunaj meja Hrvaške. Člani prihajajo iz različnih področij; novinarji, jadralci, skladatelji, fotografi, kuharji, profesorji, prevajalci, turistični delavci, in s tem bogatijo bazen znanja in izkušenj, ki jih delijo naprej. Večkrat letno prirejajo dogodke po celotni državi. Najbolj ponosni pa so na Festival Dani u Vali, ki ga od leta 2016 vsako leto priredijo v Starem Gradu na Hvaru. V letu 2024 bo festival dobil mednarodni pečat.

Avtorji razstavljenih fotografij so člani Društva za promocijo hrvaške pomorske dediščine Cronaves iz Splita, ki so samostojno in skupinsko že razstavljali na različnih razstavah na Hrvaškem in v tujini: Boško Lučev, Andrina Luić in Visalv Torre. K tej razstavi pa so se jim pridružili še Dubravka Pajk, Vojko Bašić, Gojko Vukov Colić, Sandra Rubinić, Marko Valjak in Kristijan Žic.

KOLEDAR REGAT ZA TRADICIONALNE BARKE NA JADRA

Tekme in regate

DATUM PRIREDITEV KRAJ 10. - 11. junija 2023 XVII. Rovinjska regata barki-jedrilica s oglavnim i latinskim jedrom i drugih tradicijskih plovila Rovinj 17. junija 2023 14. Regata tradicijskih barki na jedra Nino Gasparinic Lovran 8. julija 2023 (7. – 9. julija 2023) 15. Smotra i regata tradicijskih barki na jedra MALA BARKA – Štorija od mora Mošćenička Draga 2023 Mošćenička Draga 29. julija 2023. 11. Fažanska regata tradicijskih barki Fažana 15. avgusta 2023 (13.–15. avgusta 2023.) Krčka jedra 2023 Krk 16. septembra 2023 (15. – 17. septembra 2023.) 47. Nerezinska regata tradicijskih barki na jedra Nerezine

Pridružene prireditve

DATUM PRIREDITEV KRAJ 6. avgusta 2023 (5. – 6. avgusta 2023) Smotra tradicijskih barki Ive Sipa Ika

Ostale tekme in regate

DATUM PRIREDITEV KRAJ 6. maja 2023 2. Rapska regata tradicijskih barki na vesla i jedra Rab 3. junija 2023. (29.05. - 4.06. 2023) Tjedan creske pomorske baštine Creski kaić 2023 Cres 15. - 16. julija 2023 Burtižanje - revijalna regata tradicijskih barki u Puntarskoj dragi Punat 26. avgusta 2023 9. Martinska regata tradicijskih barki Martinšćica 2. septembra 2023 Regata drvenih barak 57. Ribarski tjedan Crikvenica 9. septembra 2023 (8. - 10. septembra 2023) 4. regata tradicijskih barki na jedra Homo na jidra - Memorijal Nikola Jurić Malinska

V pripravi je še nekaj dogodkov in kulturnih prireditev z vključenimi elementi pomorske dediščine.

Šparglji in vino - Ika, sobota, 22. april 2023 - razstava tradicionalnih bark

Dogodek AdriPromTour - Mošćenička Draga, petek, 9. junij 2023 - razstava tradicionalnih bark

RetroRibarska - Medveja 2023, četrtek, 13. julij 2023. - ogled tradicionalnih čolnov

300 let Škvere va Ike – Ika, sobota, 22. julij 2023 - razstava in regata tradicionalnih bark

KOLEDAR OSTALIH REGAT ZA TRADICIONALNE BARKE

Regata tradicijskih barki, Selce, 13. 5. 2023

Kvarnerski festival mora – FIUMARE, Rijeka, 24.- 31. 5. 2023

Rota Palagruzona, Komiža (Vis), 21.- 25. 6. 2023

Dani Sv. Petra – regata, Vrboska (Hvar), 28. - 30. 6. 2023

Đir po konalu, Ugrinić (Pašman), 9. 7. 2023

Svon forcon na četiri vesla, Jezera (Murter), 16. 7. 2023

Lantina, Jezera (Murter), 23. 7. 2023

Latinskin idrun na kureja, Zlarin, 30. 7. 2023

Krapanjsko idro, Krapanj, 2. 8. 2023

Dlan i veslo, ženska veslačka regata, Betina (Murter), 6.8. 2023

Maraton lađa, Metković – Ploče, 12. 8. 2023

Regata za dušu i tilo, Betina (Murter), 13. 8. 2023

Šepurinski Burtiž, Šepurina (Prvić), 20. 8. 2023

Idron po korentu, Tisno (Murter), 27. 8. 2023

Veslon po korentu, Tisno (Murter), 3. 9. 2023

Latinsko idro, Murter, 24. 9. 2023

Fešta forske pulene, Hvar, 6. - 8. 10. 2023