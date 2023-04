Zlato pero za serijo reportaž o krškem Caminu

V prelepem okolju trdnjave Barone v Šibeniku so včeraj podelili že 19. prestižne nagrade "Zlato pero". Gre za nagrade, ki jih Hrvaška turistična skupnost podeljuje tujim novinarjem, popotniškim blogerjem in vplivnežem za najboljše objave o Hrvaški kot turistični destinaciji v preteklem letu, nocojšnje slovesnosti pa se je udeležilo 32 medijskih ustvarjalcev iz 18 držav.

"Pretekla tri leta so bila za vse nas zelo zahtevna, še posebej za turistični sektor na svetovni ravni. Kljub vsem izzivom pa je Hrvaška dosegla odlične rezultate in danes uživamo status destinacije z eno najhitrejših okrevanj v turizmu. K temu so močno pripomogli tudi predstavniki tujih medijev, novinarji, popotniški blogerji in vplivneži, ki so s svojim pozitivnim poročanjem neizmerno pripomogli k promociji hrvaškega turizma. Naša država ima pozitivno podobo, o čemer so se osebno prepričali naši gostje, ki so s številno publiko nesebično in iskreno delili svoje izkušnje in priporočila. Da vse ne ostane le pri besedah, organiziramo to posebno podelitev nagrad, da bi dodatno valorizirali njihovo delo in pomen pri promociji hrvaških turističnih destinacij," je dejal direktor HTS-ja Kristjan Staničić.

Foto: Hrvaška turistična skupnost

Podelitve so se poleg direktorja Staničića in sodelavcev iz predstavništva HTS udeležili Tonči Glavina, državni sekretar v Ministrstvu za turizem in šport, Marko Jelić, župan Šibeniško-kninske županije, Krešimir Šakić, direktor TSŽ Šibeniško-kninske županije, Dino Karađole, direktor TS mesta Šibenik in številni drugi gostje.

"Zlato pero je eden najboljših in najdlje trajajočih turističnih projektov, ki letos poteka že 19. in v ospredje postavlja vse lepote in prednosti Hrvaške kot turistične destinacije. Morda smo teritorialno majhna država, a se zato lahko pohvalimo z izjemno raznolikostjo in bogastvom ter pomembnim prispevkom velikih hrvaških izumiteljev, katerih odkritja zaznamujejo današnji svet," je dejal državni sekretar Tonči Glavina in se vsem udeležencem zahvalil za izjemne dosežke in prispevek k promociji Hrvaške.

Foto: Hrvaška turistična skupnost

Letošnja dobitnica Zlatega peresa za najboljšo reportažo iz Slovenije je Sergeja Hadner Hvala, ki je objavila serijo reportaž krškega Camina na spletnem portalu Žurnal24.si. "V letu 2022 sem načrtovala prehoditi Camino Krk in o tem pisati reportaže, mojo idejo pa so podprli in pomagali uresničiti na HTS Slovenije in na otoku Krk, ki je med Slovenci zelo priljubljen, ker je krasen, raznolik in je blizu. Prav tako je zelo priljubljeno pohodništvo, oziroma romanje po Caminu.

Večina pa za Camino Krk še ni slišala in so zato z veseljem brali moje reportaže z elementi »storytelinga«. Branost reportaž je bila presenetljiva, tudi več kot 50 tisoč ogledov, kar je več kot je branost najbolj aktualnih dnevnopolitičnih člankov. V reportažah sem prepletala opis poti, moja občutenja in doživljanja ter dogodke in srečanja na poti. Zgodba je nastajala na poti in zvečer ali naslednji dan sem jo prelila na papir in opremila s svojimi fotografijami.

Nastalo je sedem zgodb, v katerih opisujem vsak dan posebej. Da Hrvaška nima le lepih plaž in čudovitih zalivov, ampak tudi številne možnosti za aktivno preživljanje prostega časa, so potrdili tudi številni odzivi na moje reportaže o Caminu Krk, ki sem jih dobila preko socialnih omrežij in osebno. Več ljudi mi je poročalo tudi o tem, da so po prebiranju mojih reportaž tudi sami odšli na pot. Teh sem bila najbolj vesela," je zaključila.

Foto: Hrvaška turistična skupnost

Dodajmo, da je med programom vse goste zabavala šibenčanka, Ivana Prgin, s svojimi navdihujočimi jazzovskimi notami, za lep spomin na nagrado pa je poskrbel umetnik Zvonimir Vila, ki je iz nagradni kipec izdelal iz več kot 100 let starega hrastovega lesa.

Ob tem svečanem dogodku so Hrvaška turistična skupnost ter turistične skupnosti Šibeniško-kninske županije in mesta Šibenik za tuje novinarje, popotniške blogerje in vplivneže organizirale poseben program obiska destinacij in znamenitosti mesta Šibenik, nacionalnega parka Krka s posebnim poudarkom na Roškem slapu, Skradinskem buku in Visovcu, trdnjave sv. Nikola, pa tudi kleti Testament in Baraka ter ostrig Oyster22.