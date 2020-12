Slovenskim šolarjem skušajo z lutkami razbiti rutino šole na daljavo

V času, ko so šole in gledališča zaprta, je na spletu prosto dostopnih devet predstav ljubljanskega lutkovnega gledališča, primernih za različne starostne skupine otrok in mladine: Živalska farma, Zajčkova hišica, Emil in detektivi, Martin Krpan, Groznovilca, Nebo nad menoj, Vihar v glavi, Virginija Volk in Mojca Pokrajculja.

Za k vsaki predstavi so pripravili tudi pedagoški program

Za vsako od njih je pripravljen spletni pedagoški program, ki vsebuje predloge, kako gledališko umetnost skozi refleksijo še bolj ustvarjalno preplesti z učnim programom, so ob tem pojasnili v Lutkovnem gledališču Ljubljana.

Predstava Vihar v glavi Foto: Matej Povše

Izjemno priljubljeni spletni pogovori igralcev in igralk s šolarji

"Že od sredine novembra se naši igralci in igralke vključujejo v šolske programe po Zoomu s pogovori o vsebinah in procesu nastajanja predstav, predstavitvi poklicev v gledališču in spoznavanju različnih lutkovnih tehnik. Ti pogovori, ki so za šole brezplačni, so izjemno priljubljeni, saj jih bomo do konca decembra izvedli skoraj osemdeset," so sporočili iz lutkovnega gledališča ter dodali, da kakovostne, raznolike in dostopne aktivnosti šolam omogočajo poglobljeno doživljanje gledališča, hkrati pa razbijajo vsakodnevno rutino šole na daljavo.

