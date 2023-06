Slovenski dnevi knjige letos vabijo v deželo čudes

Slovenski dnevi knjige v organizaciji Društva slovenskih pisateljev in v sodelovanju s partnerskimi mesti v 28. izdaji vabijo na Pot v deželo čudes, v svet neskončnih možnosti, ki se odpira med platnicami knjig. Od danes do 18. junija se bodo dnevi, posvečeni knjigi, vrstili v Ljubljani, na vrtu Društva slovenskih pisateljev in pisateljic (DSP).

Na vrtu DSP bo v organizaciji pisarne Ljubljane, Unescovega mesta literature, ob koncu tedna tudi potekal tridnevni knjižni Sejem na zraku. Skupaj z založbami, avtorji, avtoricami ter literarnimi strokovnjaki se bo zvrstila vrsta druženj, povezanih z deželo čudes, kamor popeljejo knjige in moč besede.

V sklopu festivala bodo tudi podelili nagrado kritiško sito, ki je edina nagrada, ki jo za najboljše literarno delo slovenskega avtorja ali avtorice v preteklem letu podeljujejo literarni kritiki in kritičarke. Nagrajenca izbirajo vse članice in člani društva, izbrana pa so lahko vsa dela ne glede na zvrstne, žanrske in druge opredelitve.

Nominiranci za kritiško sito

Društvo slovenskih literarnih kritikov bo kritiško sito letos podelilo že dvanajstič. Tokratna nominirana dela so pesniška zbirka mleček, žbunje: grobovi v njem Blaža Božiča, zbirka kratkih zgodb Leteči ljudje Ajde Bračič, roman Materinska knjižica Katje Gorečan, roman Ne bom se več drsal na bajerju Lada Kralja in zbirka kratkih zgodb Trznil je, odprla je oko Vesne Lemaić.

Lani je kritiško sito prejela Ana Marwan za roman Zabubljena.

Zadnji dan festivala pa se bodo predstavili nominirani literati Festivala mlade literature Urška 2023 in lanskoletni zmagovalec festivala , uršljan 2022 Vid Karlovšek.

Že dan pred letošnjimi Slovenskimi dnevi knjige je v sredo potekala prireditev Združene države poezije, na kateri je sodelovalo več pesnikov in pesnic ter glasbenikov in glasbenic.

Luna J. Šribar, ki se z Nino Kokelj podpisuje kot vodja in snovalka festivala, je nedavno opozorila na pomen knjig, po branjih katerih "greš v svet drugačen", in na letošnje sodelovanje z Zavodom Salesianum Skala.

Slovenski dnevi knjige se bodo sklenili v nedeljo s koncertom Ane Vipotnik in Igorja Leonardija. Vmes se bo zvrstilo skoraj 30 dogodkov, od literarnih večerov, pogovorov, predstavitev knjig do delavnic.

Letos se je Slovenskim dnevom knjige že pred festivalskim dogajanjem v Ljubljani pridružilo deset mest: Brežice, Celje, Koper, Novo mesto, Maribor, Murska Sobota, Ormož, Slovenske Konjice, Škofja Loka in Trst.