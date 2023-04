Slovenska poznavalka najdražjih velikonočnih jajc: Faberge je bil velik genij

Oboževalka del slovitega draguljarja Karla Fabergeja in poznavalka njegove umetnosti dr. Riana Benko je pred velikonočnimi prazniki za Siol.net spregovorila o njegovih najbolj znanih delih – carskih velikonočnih jajcih. Kot je poudarila, je bil Faberge, poleg tega, da je bil umetnik, draguljar, inženir, podjetnik, risar in kemik, tudi velik genij, ki je svoje ideje uresničil v skoraj 200 tisoč zlatarskih izdelkih in okrasnih predmetih.

"Karl Faberge je izdeloval jajca za zadnja dva ruska carja, Aleksandra III. in Nikolaja II. Aleksander III. je bil poročen z dansko princeso, ki se je na danskem imenovala Dagmar, imela pa je še več imen, med drugim tudi Marija. Ko sta se poročila, je po ruskih običajih prevzela ime Marija in postala Marija Fjodorovna," je o začetku izdelovanja carskih velikonočnih jajc povedala dr. Riana Benko, poznavalka Fabergejeve umetnosti, ki se z njegovim življenjem in delom raziskovalno ukvarja že devet let, odkar je upokojena.

Foto: Guliverimage

Kdo je bil Karl Fabergé?



Foto: Wikimedia Commons Peter Carl Fabergé se je rodil 30. maja 1846 v Sankt Peterburgu. Bil je ruski umetnik, draguljar in zlatar. Najbolj je znan po velikonočnih jajcih, ki jih je izdeloval za carsko družino. Poleg tega je v svojem družinskem podjetju za svoje umetnine uporabljal plemenite kovine in drage kamne namesto vsakdanjih materialov. Bil je eden od sinov ustanovitelja slavne draguljarske zapuščine Fabergé. Poleg tega je v svoji delavnici s svojimi pomočniki izdelal med 150 in 200 tisoč izdelkov, ki jih danes najdemo povsod po svetu. Imel je štiri otroke, 24. septembra 1920 pa je umrl v Švici, ko je bil star 74 let.

Zgodovina izdelovanja carskih velikonočnih jajc

Vsi ruski carji so bili poročeni z nemškimi princesami, le Aleksander III. je bil poročen z dansko princeso. Med njima je vzklila neverjetna ljubezen in Aleksander III. si je želel na vse načine obdarovati svojo Marijo. Odločil se je, da ji bo za veliko noč podaril velikonočno jajce. Leto pred tem je v Moskvi na razstavi draguljarjev in zlatarjev videl eno izmed Fabergejevih zapestnic, repliko zapestnice iz 4. stoletja, in odločil se je, da bo darilo naročil pri njem. Tako je nastalo prvo dragoceno velikonočno jajce. Po tem je Aleksander živel še deset let in Marija Fjodorovna je prejela še deset velikonočnih jajc, vsako leto eno, je pojasnila Benkova.

Prvo Fabergejevo jajce je bilo belo, a je imelo vdelano tudi zlato, vsako naslednje pa je bilo veliko bolj sofisticirano in jajca so dobivala veliko novih materialov, preklope ipd.

Konec leta 1894 je Aleksander III. zaradi zastrupitve jeter umrl, njegov sin Nikolaj II. pa je bil ravno pred poroko. Tudi on je dal izdelati jajce za svojo bodočo ženo, nemško princeso Aleksandro Fjodorovno. Faberge je do konca izdelal tudi jajce za Marijo, mater novega carja, ki ga je naročil še njegov pokojni oče Aleksander, in iz tega se je razvila tradicija. Vsaka izmed žena je naposled vsako leto prejela svoje velikonočno jajce.

Za carsko družino je Faberge izdelal 50 velikonočnih jajc, ob teh pa še 15 drugih. Kot je povedala Benkova, je znano, da je bilo skupno narejenih 65 jajc. Sedem je izgubljenih in se nikoli niso pojavila na trgu, morda so se uničila, ali pa jih ima kdo spravljena, pa ne ve, da gre za Fabergejevo delo.

Foto: Reuters

A Fabergejeva jajca, po katerih je umetnik znan, so le kaplja v morje njegovega opusa. Ocenjujejo, da je umetnik v 30-letni karieri izdelal od 150 do 200 tisoč izdelkov, je poudarila Benkova. Imel je petsto mojstrov, ki so delali zanj, nekateri izmed njih darilne škatle, spet drugi so risali na slonovi kosti. Znan je bil po uporabi različnih materialov in tehnik, svojih trikov izdelave pa ni patentiral, ampak jih je skril in uporabil v svojih izdelkih. Čeprav je imel Faberge pod seboj veliko oblikovalcev in svetovalcev, so bile vse glavne ideje njegove, je dodala Benkova.

Kakšne cene dosegajo Fabergejeva jajca?

Benkova, ki je ljubiteljica Fabergeja, je povedala, da se z njegovimi deli ukvarja devet let, vključila pa se je tudi v mednarodno skupino ljubiteljev Fabergeja. Nekajkrat na leto izdajo tudi spletni časopis, kjer so predstavljene raziskave tako laikov kot tudi profesionalnih raziskovalcev Fabergeja.

Faberge je za vsak izdelek carskemu dvoru izdal račun in ga tudi shranil. V knjigah, ki so se ohranile, je vsak izdelek podrobno opisan. Kot so ocenili po pregledu računov vseh jajc, za najdražje velja jajce Mozaik, za katerega je car Nikolaj plačal današnjih 310 tisoč evrov. Kot je še povedala Benkova, bi se na današnjem trgu, kjer trenutno vlada kriza, lahko prodalo tudi za 30 in več milijonov dolarjev.

Cene Fabergejevih jajc se danes na trgu gibljejo med 3,65 milijona in 28 milijoni dolarjev, lahko pa tudi več. Najpogostejša vrednost posameznega pa je med devetimi milijoni in 13,7 milijonov evrov.

Čedalje več ponaredkov

Benkova pravi, da je ponaredkov čedalje več. Ko je bila na simpoziju v Sankt Peterburgu, je direktor enega izmed večjih muzejev v Rusiji že leta 2016 povedal, da so že takrat vedeli za vsaj 1.600 ponaredkov Fabergeja, ki jih je zelo težko ločiti od originalov. Težave s prepoznavanjem originalov so med drugim imele tudi velike dražbene hiše.

"Faberge je delal tako vrhunske izdelke, da jih je zelo težko ponarediti, a se vendarle najlažje da ponarediti nakit, broške in zapestnice," je povedala in dodala, da se najdejo genialni umetniki, ki znajo ponarediti marsikaj.

Kje je slovita velikonočna jajca mogoče videti?

Benkova je povedala, da so jajca razpršena po vsem svetu, po raznih muzejih in pri zasebnih lastnikih. "V živo sem videla že 40 jajc. V Evropi jih je 38, 20 v ZDA, eno jajce je v Katarju, eno v Avstraliji, sedem pa je izgubljenih," je pojasnila.

Izmed naštetih lahko 11 velikonočnih jajc najdemo v Kremeljskem muzeju v Moskvi, 16 v Sankt Peterburgu (15 od teh v Fabergejevemu muzeju, ki se je odprl leta 2014, še eno pa je drugod), 14 velikonočnih jajc je v ameriških muzejih, šest v zasebnih zbirkah v ZDA, 11 jih je v znanih zasebnih zbirkah, dve jajci pa sta v neznanih zasebnih zbirkah, sedem je izgubljenih.

Za največjo zasebno zbirateljico Fabergejevih izdelkov je do nedavnega veljala kraljica Elizabeta II., med drugim je imela tudi štiri Fabergejeva jajca. Izdelke so zbirali že njeni pradedje, med drugim Edvard VII. in drugi angleški kralji. Zdaj pa naj bi okoli 600 kosov Fabergeja hranila tudi milijonarka iz Teksasa.

Foto: Guliverimage

Sogovornica je povedala, da se je s Fabergejevim delom spoznala naključno, saj je rada brala biografije v angleščini. Leta 2012 je tako kupila in v angleščini prebrala novo biografijo o Fabergeju, kasneje pa je spoznala tudi avtorja knjige.

Na spletu in drugod je našla ogromno fotografij in člankov v povezavi s Fabergejem, za svojo ožjo družino in zase pa je zbrala veliko materiala, ki so kombinacija virov iz spleta in njenega poizvedovanja, ter ga združila v svojo 105 strani debelo knjigo o Fabergejevem delu v angleškem jeziku. Svojo knjigo je predstavila tudi Američanki, ki predseduje ljubiteljem Fabergeja v ZDA, in ta ji je povedala, da bo v Sankt Petersburg tudi razstava v leta 2014 nastalem Fabergejevem muzeju, ki ga je takrat tudi obiskala.

Dunajskemu naravoslovnemu muzeju pa je ravno v tistem času moskovski Kremelj posodil 160 Fabergejevih izdelkov, med njimi so bila tudi štiri velikonočna jajca. S hčerko sta potem obiskali tudi muzej na Dunaju. "Ko sem videla te izdelke, je to bila ljubezen na prvi pogled. Od lepote in detajlov, ko to vidiš v živo, sem se zaradi ganjenosti na razstavi dobesedno zjokala. Bilo je nekaj tako lepega," je še povedala Riana Benko.

V devetih letih, odkar se ukvarja s Fabergejevo umetnostjo, je napisala že 15 strokovnih člankov, tako samostojnih kot v sodelovanju z mednarodno skupino amaterjev raziskovalcev Fabergeja po svetu, s katerimi sodeluje in je v stiku.