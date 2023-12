Renoirjeva razstava doslej pritegnila 200 tisoč obiskovalcev

To je prva razstava na Madžarskem, ki so jo v celoti posvetili temu francoskemu impresionističnemu slikarju, potem ko so že pripravili nekaj uspešnih razstav umetnikov francoskega impresionizma in postimpresionizma, kot so Monet, Van Gogh, Cezanne in Malevič.

To je prva razstava na Madžarskem, ki so jo v celoti posvetili temu francoskemu impresionističnemu slikarju, potem ko so že pripravili nekaj uspešnih razstav umetnikov francoskega impresionizma in postimpresionizma, kot so Monet, Van Gogh, Cezanne in Malevič.

Razstava del Augusta Renoirja, ki je na ogled v Muzeju lepih umetnosti v Budimpešti, je od septembrskega odprtja pritegnila kakšnih 200 tisoč obiskovalcev, so sporočili iz muzeja. V njem so pod naslovom Slikar in njegovi modeli na ogled postavili 70 Renoirjevih umetnin.

Slike, vključno z mojstrovinami, kot so Gugalnica, Ples v Bougivalu in Claude Renoir v kostumu klovna, so razvrstili v kronološkem vrstnem redu in po temah, da bi ponazorili umetnikov razvoj, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Renoir je trdil, da je figurativen slikar

Na razstavi so tudi prvič skupaj na ogled vse tri različice Renoirjeve Gabrielle. Postavili so jih v središče, saj je ena od njih od leta 2019 v lasti muzeja. Muzej v Budimpešti je umetnikovo mojstrovino iz poznega obdobja odkupil zaradi njene zgodovinske vrednosti.

Razstavo so pripravili v sodelovanju z muzejema Orsay in Orangerie v Parizu. Na ogled bo do začetka januarja.

"Sem figurativen slikar," je trdil Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), ki danes velja za enega najbolj znanih predstavnikov impresionističnega sloga.