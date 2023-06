Protestna izjava zaradi Borisa Pahorja

Na nedavno vest, da dela pisatelja Borisa Pahorja niso del predstavitvenega programa za Frankfurtski knjižni sejem (FKS), na katerem bo Slovenija častna gostja, so se odzvali na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU). V izjavi 16 članov V. razreda SAZU, katerega član je bil tudi Pahor, protestira proti seznamu, na katerem ni literatovih del.

Kot so zapisali podpisniki protestne izjave, je "formalistični izbris tako edinstvene ustvarjalne osebnosti za predstavitev Slovenije v svetu skrajno nerazumljiv", saj je Boris Pahor "umetnik z visokokakovostnim literarnim opusom, z evropsko odmevnim civilnim pogumom in zgled človeka, ki je aktivno nasprotoval vsem trem totalitarizmom polpreteklega časa".

Še posebej se jim zdi to nerazumljivo, saj je "Pahor slovenski in evropski umetnosti in kulturi po drugi svetovni vojni z močnimi eksistencialnimi in angažiranimi družbenimi vsebinami ter visokimi estetskimi in moralnimi standardi vtisnil pečat na tako globinski ravni, da mimo njega ne bo mogla niti globalizirana in tehnologizirana sodobnost".

Ko se bo sodobnost "resno soočila s svojimi fundamenti, horizonti in problemi, ji bo imel Pahorjev opus v premislek ponuditi marsikatero dragoceno iztočnico", so prepričani podpisani člani V. razreda, ki protestirajo, kot so zapisali, "proti presenetljivo lahkotni in za relevantno predstavitev duhovnih horizontov sodobne Republike Slovenije v Frankfurtu povsem neupravičeni izločitvi Pahorjevega opusa iz nabora del za predstavitev".

Na to, da Pahorjeva dela niso del predstavitvenega programa sejma, je minuli teden opozorila Urška Perenič, ki je bila tudi članica programsko-projektne skupine za letošnji FKS. Po njenih besedah gre za zamujeno priložnost.

Sokurator programa Slovenije kot častne gostje na FKS 2023 Miha Kovač je v pisnih odgovorih za STA pojasnil, da se morajo pri snovanju programa držati pravil, kot jih FKS postavlja vsem državam, častnim gostjam sejma. Prvo in osnovno pravilo je, da častna gostja v svojem paviljonu razstavlja prevode del svojih avtorjev in avtoric, ki so izšla pri tujih založbah v zadnjem letu ali dveh.

Pri nemški založbi Schaltzeit Verlag bo sicer septembra izšel nemški prevod Pahorjeve Nekropole v stripu, ki je lani izšel pri Mladinski knjigi.