Po Žižku v Frankfurtu odmevali tudi Laibach

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Laibachov Alamut obravnava znamenito in na zgodovinskih dogodkih utemeljeno zgodbo iz Perzije v 11. stoletju, kot jo je v svoji knjigi opisal Vladimir Bartol.

Osrednji lik Bartolovega romana je heretik Hasan ibn Saba, karizmatičen verski in politični vodja Ismaelitov ter ustanovitelj skrivnostne islamske sekte asasinov, čigar ime se še danes izgovarja s strahospoštovanjem. V romanu samooklicani prerok Hasan ibn Saba, domnevno poslan od Alaha, izza okopov svojega orlovskega gnezda - gradu Alamut v iranski provinci Kazvin, nedaleč od Teherana - vodi sveto vojno proti Perzijskemu cesarstvu, ki so mu takrat vladali Turki Seldžuki.

Koncerta v Frankfurtu se je udeležila tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko z delegacijo. Foto: STA

Z majhno skupino špartansko izurjenih privržencev se spopada z veliko močnejšim sovražnikom. V zameno za zvestobo svojih vojakov, fedainov, jim ponudi več, kot bi navadni smrtniki lahko kadarkoli okusili; s ključem, ki naj bi mu ga zaupal sam Alah, jim odklene vrata posmrtnega življenja, raja, kakor je opisan v Koranu. Ko fedaini enkrat ta raj okusijo, so pripravljeni za ibn Sabo storiti dobesedno vse, da bi se vanj lahko čim prej vrnili.

V Laibachovem Alamutu se ideje radikalnega političnega in religioznega nihilizma prepletajo s klasično perzijsko poezijo Omarja Hajama, čutni stihi pesnice Mahsati Ganjavi se zlivajo z minimalističnimi, na iranski tradiciji temelječimi zvočnimi barvami, ibn Sabov peklenski mehanizem pa odzvanja v industrijskem principu delovanja orkestra in Laibachovem edinstvenem zvoku.

Posnetek s premiere Alamuta v ljubljanskih Križankah:

Alamut je preučeval mehanizme propagande v času, ko je Bartol, pripadnik slovenske manjšine v Trstu, kjer je živel, spremljal vzpon fašizma v Italiji.

Glasbo za simfonični multimedijski spektakel podpisujejo Luka Jamnik, Idin Samimi Mofakham in Nima A. Rowshan. Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija je v Frankfurtu dirigiral iranski dirigent Navid Gohari. Poleg Laibacha so nastopili še teheranski mešani pevski zbor Human Voice Ensemble, slovenski ženski pevski zbor Gallina in Disharmonična kohorta oziroma harmonikarski orkester AccordiOna.

Več fotografij s koncerta v Frankfurtu:

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Oglejte si še: