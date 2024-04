Laibach so postali univerzitetni študijski predmet

Nov univerzitetni predmet, posvečen skupini Laibach in njenemu prispevku k slovenski, balkanski, evropski in globalni kulturi, je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa prvi te vrste v Evropi.

Predmet, ki ga bo univerza v Salernu začela izvajati aprila, nosi naziv Se vidimo v peklu – Laibachi med razkrojem Jugoslavije, Evrope in sveta, njegov nosilec pa je pesnik, pisatelj in prevajalec Gabriele Frasca. V okviru predmeta se bodo študenti posvetili umetniški zgodovini skupine Laibach in gibanja Neue Slowenische Kunst od njunih začetkov v zgodnjih 80. letih, ko je Jugoslavija že bila na poti k razpadu.

"Pretresi in krize, kot je bil nasilni razpad Jugoslavije, pa kriza 'stare Evrope', vse večja grožnja totalitarizma na Zahodu in v preostanku sveta ter strah pred jedrsko vojno so teme, ki jih Laibach niso nikoli pozabili," so o fenomenu te slovenske skupine še zapisali pri Ansi in Laibach uvrstili med vodilne avantgardne skupine svetovne glasbene scene.