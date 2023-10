O napadu, v katerem je oslepel na eno oko, je napisal knjigo

"Sem proti vojni, saj v vojni umirajo nedolžni. V vojni je tudi nemudoma žrtev resnica. Vedno je težko presoditi, kaj se v resnici dogaja," je na vprašanje o trenutnih razmerah po svetu, predvsem o dogajanju na Bližnjem vzhodu, povedal pisatelj Salman Rushdie.

Pravi, da ga dogajanje na Bližnjem vzhodu navdaja z grozo, in ob tem izrazil upanje, da se bodo spopadi čim prej končali.

"Mini Trumpi vznikajo po svetu"

Razmere v svetu je označil kot tvegane za demokracijo, a hkrati v isti sapi dodal, da ne ve, ali je to mogoče preseči, saj sam ni dober napovedovalec prihodnosti. Izrazil je tudi zaskrbljenost zaradi porasta kulta osebnosti po svetu. Poimensko je pri tem omenil ZDA pod vodstvom nekdanjega predsednika Donalda Trumpa in Indijo ter dodal, da "mini Trumpi vznikajo po svetu".

Glede preložitve podelitve nagrade palestinski pisateljici Adanii Šibli je izrazil upanje, da ko je bila podelitev preložena, ni šlo zgolj za evfemizem. Najbolje bi bilo, meni pisatelj, da podelitev izvedejo čim prej, morda že jutri.

Rushdie bo zadnji dan FKS prejel nagrado za mir nemških založnikov in knjigotržcev. Kot so med drugim zapisali v utemeljitvi, "zaradi svoje neomajnosti, zavezanosti življenju in dejstva, da bogati svet s svojim veseljem do pripovedovanja zgodb".

Kot je povedal, mu ta nagrada veliko pomeni. Med preteklimi nagrajenci so tudi njegovi prijatelji in tisti, ki jih sam občuduje, zato je zelo počaščen, da bo letos to nagrado prejel tudi sam.

Predsednica sveta nagrade Karin Schmidt-Friderichs je Rushdieja označila za velikega pripovedovalca zgodb, a tudi za politično osebnost, ki se za človekove pravice in svobodo izražanja bori na najbolj miroljuben mogoči način – z besedami. Nagrado mu po njenih besedah podeljujejo tudi za "njegov da življenju in za zgodbe, ki jih je prinesel v naša življenja".

O lanskem napadu, v katerem je bil hudo ranjen, je napisal knjigo

76-letni pisatelj je bil lani poleti na literarnem dogodku v ZDA hudo ranjen, ko ga je zabodel 24-letni napadalec. V napadu je oslepel na eno oko, od takrat se zelo redko pojavlja v javnosti. Kot je povedal v Frankfurtu, je za njim težko leto, a je vesel, da je preživel napad in da se je vrnil dokaj zdrav.

Razkril je tudi, da je pred desetimi dnevi končal svojo zadnjo knjigo, ki govori prav o napadu. Izšla bo aprila prihodnje leto. "Bilo je zelo osebno in resnično sem čutil, da je nemogoče pisati o čemerkoli drugem," je povedal o vsebini knjige, ki nosi naslov Knife: Meditations After an Attempted Murder.

Svoje pisanje je označil za privilegij in se retorično vprašal, zakaj bi nehal pisati. Edino, kar znam, je pisanje in če bi nehal, bi bil brezposeln. "Rad sem zaposlen," je sklenil.

Literatura po njegovih besedah kaže pot v svet odprtosti in raznolikosti ter s tem strpnosti. "Ali ima to kakšen vpliv na politično sfero, res ne morem reči. In literaturi nočem pripisati stvari, ki jih ne zmore," je dodal.

"Ne samo pisanje, umetnost na sploh je največja kvaliteta človeštva"

O pisanju je pisatelj povedal, da lahko piše vsakdo o vsem, edino vprašanje, ki je pomembno, je, ali to počne dobro ali slabo. Moč pisanja je zanj predvsem v pripovedovanju zgodb. "Ne samo pisanje, umetnost na sploh je največja kvaliteta človeštva. Brez umetnosti bi bili ljudje zelo osiromašeni," je menil pisatelj.

Svoj odnos do umetne inteligence pa je ponazoril z naslednjimi besedami: "Pred nekaj dnevi so mi pokazali spletno orodje Chat GPT in od njega zahtevali, naj napiše 300 besed v slogu Salmana Rushdieja. To, kar je prišlo ven, so bile navadne smeti, saj bi vsak, ki je kdaj prebral mojih 300 besed, vedel, da tega nisem napisal jaz."

Bolj kot umetna inteligenca na področju pisanja ga skrbita razvoj programske opreme za lažne glasove in vizualna programska oprema. "To se mi zdi nevarno," je dodal. Chat GPT nima smisla za humor, ni izviren (...), "a mogoče bom čez deset minut dal drugačen odgovor", se je še pošalil.

Rushdieju je nekdanji verski voditelj Irana ajatola Homeini leta 1989 izrekel smrtno obsodbo oziroma fatvo zaradi romana Satanski stihi, ki naj bi očrnil islam. Pisatelj se je nato skoraj deset let skrival, dokler se iranske oblasti leta 1998 niso distancirale od fatve, ki pa je uradno niso nikoli preklicale.

