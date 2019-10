Prestižno nagrado booker tokrat dobila kar dva romana

Britansko literarno nagrado booker, vredno 50 tisoč britanskih funtov, so letos podelili kar dvema avtoricama. Prejeli sta jo Margaret Atwood za roman Pričevanja in Bernardine Evaristo za pripoved z naslovom Girl, Woman, Other.

Margaret Atwood, dobitnica bookerja leta 2000 za roman Slepi morilec, se je tokrat v izbor uvrstila z romanom The Testaments (Pričevanja). Roman je nadaljevanje odmevne Dekline zgodbe in se začenja 15 let po zaključku prvotnega romana. Postavljen je v alternativno državo Gilead, kjer so ženske zasužnjene in nimajo skoraj nobene pravice. Roman se je pred kratkim v neznani knjigarni v Veliki Britaniji pomotoma znašel z nalepko bookerjev zmagovalec. Margaret Atwood je druga avtorica, ki je dvakrat prejela to nagrado.

S pripovedjo o življenju večinoma temnopoltih britanskih žensk je žirijo prepričala še britansko-nigerijska avtorica Bernardine Evaristo z naslovom Girl, Woman, Other. V romanu se prepletajo življenja 12 žensk v različnih življenjskih obdobjih.

Foto: Reuters

V ožji izbor nominirancev za nagrado booker za najboljši roman leta se je uvrstilo šest avtorjev v angleščini napisanih in v Veliki Britaniji ali na Irskem izdanih del, in sicer poleg Margaret Atwood in Bernardine Evaristo še Salman Rushdie, Chigozie Obioma, Lucy Ellmann in Elif Shafak.

