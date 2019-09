Nadaljevanje Dekline zgodbe je tu, prah pa je dvigovalo še pred izidom

Čeprav je Deklina zgodba, roman, ki ga je Margaret Atwood izdala leta 1985, doživela obdelave v več različnih medijih, od filma leta 1990 do opere leta 2000, je daleč največ pozornosti vzbudila TV-serija, ki je premiero doživela aprila 2017, tri mesece po tem, ko je oblast v ZDA prevzela administracija Donalda Trumpa. Od takrat so rdeča obleka in bele plašnice, ki jih nosijo Odfreda (v seriji jo igra Elisabeth Moss) in druge dekle, postale simbol boja za žensko enakopravnost in pravice, kot je pravica do splava, ki so jo nekatere ameriške zvezne države začele močno omejevati.

Elisabeth Moss kot Odfreda (Offred) Foto: IMDb

A televizijska serija in roman sta šla z roko v roki le v prvi sezoni, ta se je končala tam, kjer se konča tudi roman. Nato pa so bili ustvarjalci serije prepuščeni sami sebi, zaradi česar druga in tretja sezona nista prepričali vseh. "Scenaristi so Odfredo podvrgli ponavljajočim se tegobam," je zapisala literarna kritičarka New York Timesa Michiko Kakutani, "ter vse bolj absurdnim situacijam."

Kandidatka za nagrade še pred izidom

Margaret Atwood po skoraj 35 letih objavlja nadaljevanje Dekline zgodbe. Foto: Getty Images/Wikipedia Kakutani pa je tudi ena od peščice izbrancev, ki so že prebrali novi roman 79-letne kanadske pisateljice - roman The Testaments je nadaljevanje Dekline zgodbe, ki izide danes, še pred izidom pa je dvignil precej prahu. Tudi zato, ker so ga še pred izidom uvrstili med kandidate za prestižno Bookerjevo nagrado.

Kako je bilo to mogoče? Ob izjemno strogih varnostnih ukrepih so izvode knjige še pred izidom dostavili članom žirije, vsakega od izvodov pa opremili z vodnimi žigi z imenom vsakega žiranta, da si ti ne bi drznili knjige predčasno poslati v javnost. Prav tako so morali vsi podpisati zavezo o molčečnosti, da do izida knjige ne bodo razkrivali ničesar o zgodbi.

Embargo je propadel zaradi Amazonovega spodrsljaja

A načrti o strogi molčečnosti so razpadli, ko je več sto Američanov, ki so knjigo na Amazonu kupili v prednaročilu, svoje izvode prejelo že teden dni pred uradnim izidom. Embargo se je (vsaj delno) razblinil in več medijev je že objavilo recenzije knjige, iz katerih je mogoče izluščiti nekaj podrobnosti zgodbe.

Če si nočete pokvariti suspenza, od tod naprej ne berite več.

Foto: IMDb

Glavna junakinja zgodbe v The Testaments ni več Odfreda, ki ima zdaj v Gileadu mitski status, razglasili so jo za teroristko in državnega sovražnika. V knjigi se zgodba nadaljuje kakšnih 15 let pozneje, glavne protagonistke pa so tri in vsaka pripoveduje svojo zgodbo. Ena je Odfredina mlajša hčerka, ki ima 16 let in živi v Kanadi, druga pa Odfredina starejša hči, ki so ji jo odvzeli, ko je imela pet let, in je odrasla v Gileadu v rejniški družini. Tretja pripovedovalka pa je teta Lydia, kruta nadzornica dekel, ki se je medtem povezala z uporniškim gibanjem.

Knjiga bo, seveda, dobila televizijsko priredbo

Produkcijska in TV-mreža Hulu, ki stoji za TV-adaptacijo Dekline zgodbe, je pred nekaj dnevi že sporočila, da bodo serijo posneli tudi po romanu The Testaments. Medtem pripravljajo tudi novo, že četrto sezono Dekline zgodbe, ki jo bodo predvajali prihodnje leto.