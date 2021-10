Potapljač našel 900 let star križarski meč #video

Meter dolg meč, ki je popolnoma prekrit z morskimi organizmi, se je verjetno na površini pojavil ob premikanju peska. Kot so sporočili iz izraelske službe za arheološko dediščino (IAA), bo meč po čiščenju in analizi postavljen na ogled javnosti.

Vodja enote za podvodno arheologijo pri IAA Kobi Šarvit je povedal, da je obala ob gorovju Karmel, kjer so našli meč, ladjam nudila zavetje med nevihtami. "Naravni pogoji so skozi stoletja privabljali trgovske ladje. Za njimi so ostale bogate arheološke najdbe," je dodal.

Foto: Reuters

"Človek, ki ga je držal in se z njim boril, je moral biti zelo močan"

Strokovnjaki menijo, da bi lahko bil meč povezan z bližnjo križarsko trdnjavo v Atlitu. "Težak je zaradi kamnov, prilepljenih nanj. Pa tudi zato, ker je železen in zelo velik. To pomeni, da je moral biti človek, ki ga je držal in se z njim boril, zelo močan. Poskušam si ga predstavljati na bojišču s kompletnim oklepom na sebi in mečem, kako se bori. Moral je biti v res dobri kondiciji. Morda so bili tedaj ljudje višji od nas, vsekakor pa močnejši," je še povedal Šarvit.

Foto: Reuters

V križarskih vojnah, ki so se začele leta 1095 in trajale več stoletij, so se evropski kristjani podali na Bližnji vzhod, da bi osvojili Jeruzalem in druge dele Svete dežele, ki so bili tedaj pod muslimani.

